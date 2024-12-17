傳FBI示警國會議員 中共打算炮製有關他們的假消息以削弱對台支持

美國NBC新聞17日獨家披露，2名知情美國官員表示，聯邦調查局（FBI）已舉行機密簡報，警告少數國會議員，因為他們對北京的鷹派觀點和支持台灣，中國共產黨正在努力製造從負面角度描繪他們的假消息。

由於簡報性質敏感而要求不具名的美方官員表示，簡報在秋季進行。FBI簡報人所引用中共炮製假消息之一是這些國會議員擁護親台觀點是因為他們從台灣拿了「賄賂」。

其中一名官員告訴NBC新聞，「中共正試圖削弱國會對台灣民主的支持，將其描繪成貪腐與不符合美國公共利益，這不會成功」。

第3位消息人士是一位專門從事國安事務的眾議員，表示他們已獲告知所謂的中共計畫，但沒有親自聽取簡報。

FBI沒有評論。中華人民共和國駐華府使館沒有回覆就本篇新聞置評的電郵請求。

美方官員表示，這些機密討論被稱作「防禦性」簡報，意味著所謂的中共計畫還沒有實行，但FBI希望跟預期的目標分享關鍵訊息，作為一種預防攻擊的方式；當FBI獲悉資深官員已成為外國情報行動的目標時，通常向他們提供防禦性簡報。

當記者詢問是否已經聽取關於此事的機密簡報時，聯邦眾議院情報委員會以及美國與中共戰略競爭特別委員會的幾名成員拒絕評論；國會議員禁止公談論任何此類機密簡報。

眾院美國與中共戰略競爭特別委員會主席莫萊納爾（John Moolenaar）對任何具體中共密謀沒有評論，但表示北京一直針對美國官員和其他美國人已經不是秘密，「中共將試圖讓我們的生活方式和自由受到懷疑，並將使用一切必要手段」。他說，「無論是不是駭攻高層官員的通訊，我們都可以預料到所有這些事情」。