FBI前線人坦承捏造指控 誣陷拜登父子收賄

美國聯邦調查局（FBI）一名前線人今天坦承，在接受聯調局調查時，捏造現任總統拜登在擔任副總統時，與其子韓特收受烏克蘭能源公司500萬美元賄賂。

法新社報導，44歲的史米爾諾夫（AlexanderSmirnov）承認在接受聯邦調查時說謊，也坦承未繳納2020年至2022年210萬美元收入的稅款和罰款，犯下3項逃稅罪。

出生於俄羅斯的史米爾諾夫擁有美國和以色列雙重國籍，根據與檢察官達成的認罪協議，他面臨最高6年徒刑。

洛杉磯地方法官萊特（Otis Wright）定1月8日宣判。

史米爾諾夫被控捏造指控，稱烏克蘭能源公司Burisma 向董事會成員韓特及其父親拜登行賄數百萬美元，以保護該公司免遭刑事調查。

根據認罪協議：「被告2020年6月首次向（FBI）報告的事件純屬虛構。」

聲明寫道：「2023年9月，被告在接受聯邦調查局幹員問話時，重複了他的一些假說法，改變原本的說法，宣揚新的虛假陳述。」

尋求彈劾拜登的國會共和黨人把史米爾諾夫的聲明吹捧為拜登家族集體參與犯罪活動的證據，但眾議院的彈劾工作並未發現任何證據證實這些指控，彈劾陷入停滯。