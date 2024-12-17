全球大企業300位CEO看明年經濟 樂觀比率激增至77%

諮詢顧問公司Teneo一項最新調查顯示，全球大企業執行長與近幾年相比，對明年經濟更為樂觀。部分原因是執行長們預期川普重返白宮後會有較低的公司稅率、更寬鬆的法規，將有助公司營運。

道瓊社報導，全球其他國家的選舉結果，也助長全球經濟改善與政治穩定的期待。接受Teneo訪調的執行長們預料收購交易活動將增加，未來幾個月資本的取得會更容易。

Teneo這項調查訪問300多位上市公司執行長，77%受訪者說，他們預期明年上半年的全球經濟會改善。去年類似的調查中，只有45%受訪者這麼認為。Teneo執行長奇瑞認為，川普勝選提升了美國與美國之外執行長們的樂觀情緒。

調查發現，公司規模愈大的執行長，展望轉為樂觀愈明顯。例如，企業年收入超過100億美元的執行長這一群人，2022年對未來六個月展望樂觀的比率只有6%，2023年增加到16%，今年激增至逾50%。

美國多位重量級企業高階主管，自川普勝選後，已經忙著與川普建立更好的關係。臉書母公司Meta執行長祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯、OpenAI執行長奧特曼等人，都已經各捐款100萬美元給川普的就職基金會。

然而不是每位執行長都歡欣鼓舞迎接川普就任。部分執行長擔心川普的關稅威脅，爭相希望說服他改變立場。根據調查結果，較大公司的執行長，只有13%認為關稅會有正面效益，而較小公司的執行長有80%認為關稅將帶來事業帶來正面影響。

Teneo這項調查是在美國總統選舉後的幾周內進行，受訪執行者所屬企業有年營收至少10億美元的公司，約三分之一的執行長駐地在美國。

調查結果的其他重點如下：