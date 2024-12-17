全球大企業300位CEO看明年經濟 樂觀比率激增至77%

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經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統當選人川普，12日受邀到紐約證券交易所敲響開市鐘後，步入交易大廳。 美聯社
美國總統當選人川普，12日受邀到紐約證券交易所敲響開市鐘後，步入交易大廳。 美聯社

諮詢顧問公司Teneo一項最新調查顯示，全球大企業執行長與近幾年相比，對明年經濟更為樂觀。部分原因是執行長們預期川普重返白宮後會有較低的公司稅率、更寬鬆的法規，將有助公司營運。

道瓊社報導，全球其他國家的選舉結果，也助長全球經濟改善與政治穩定的期待。接受Teneo訪調的執行長們預料收購交易活動將增加，未來幾個月資本的取得會更容易。

Teneo這項調查訪問300多位上市公司執行長，77%受訪者說，他們預期明年上半年的全球經濟會改善。去年類似的調查中，只有45%受訪者這麼認為。Teneo執行長奇瑞認為，川普勝選提升了美國與美國之外執行長們的樂觀情緒。

調查發現，公司規模愈大的執行長，展望轉為樂觀愈明顯。例如，企業年收入超過100億美元的執行長這一群人，2022年對未來六個月展望樂觀的比率只有6%，2023年增加到16%，今年激增至逾50%。

美國多位重量級企業高階主管，自川普勝選後，已經忙著與川普建立更好的關係。臉書母公司Meta執行長祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯、OpenAI執行長奧特曼等人，都已經各捐款100萬美元給川普的就職基金會。

然而不是每位執行長都歡欣鼓舞迎接川普就任。部分執行長擔心川普的關稅威脅，爭相希望說服他改變立場。根據調查結果，較大公司的執行長，只有13%認為關稅會有正面效益，而較小公司的執行長有80%認為關稅將帶來事業帶來正面影響。

Teneo這項調查是在美國總統選舉後的幾周內進行，受訪執行者所屬企業有年營收至少10億美元的公司，約三分之一的執行長駐地在美國。

調查結果的其他重點如下：

逾80%執行長預期2025年的併購將增加。Dealogic的資料顯示，全球併購案金額今年比2023年增加近18%，但仍不如2021年時創下的紀錄。45%執行長認為明年進行併購的主要障礙是監管與核准趨嚴。

近80%執行長預期通膨在他們所在的地區會上升。今年美國的消費者物價指數（CPI）一直都在溫和向上，市場已推測美國聯準會將要放緩降息速度。

60%執行長預期他們所在地區的中央銀行會在2025年的前六個月升息。不過在美國，利率期貨市場目前反映出來的是，聯準會明年仍會降息兩到三次（每次1碼）。

川普 美國

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