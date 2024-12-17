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美參院推進國防法案 禁供軍人子女性別肯定照護

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天以壓倒性多數決定推進8950億美元的國防政策法案，其中包含禁供軍人跨性別子女性別肯定照護，最快明天通過，屆時將送交白宮由總統拜登簽署成法。

路透社報導，參院以83票贊成12票反對，同意將「國防授權法案」（National Defense Authorization Act,NDAA）推進到最終表決，輕鬆跨越100席參院多數所需的60票，儘管其中包含一項禁止為軍人跨性別子女提供「性別肯定照護」（gender-affirming care）的爭議條款。

今年的國防授權法案授權年度軍費開支達到創紀錄的8950億美元，其中包括購買軍事裝備，以及提高競爭力以抗衡中國和俄羅斯等主要對手的條款。

這項長達1800頁的法案也聚焦於改善美軍生活品質，最低級別部隊加薪14.5%，其餘部隊加薪4.5%；另授權建造軍事住宅、學校和兒童托育中心。

法案禁止三軍醫療照護改革計畫（TRICARE）在可能導致當事人絕育的情況下，為軍人的跨性別子女提供性別肯定照護。

將這項條款納入制定國防部政策的法案，凸顯跨性別議題成為美國政治焦點。

美國 跨性別 軍人

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