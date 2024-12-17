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關稅紛爭財長辭職 加拿大少數政府堪憂

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
由於關稅與總預算爭議，加拿大財政部長費蘭德請辭，讓總理杜魯道施政阻礙愈來愈多。（@JustinTrudeau via X）
由於關稅與總預算爭議，加拿大財政部長費蘭德請辭，讓總理杜魯道施政阻礙愈來愈多。（@JustinTrudeau via X）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】加拿大也可能向南韓、法國與德國等國一樣，出現少數政府執政的困境？加拿大財政部長費蘭德近日因美國新總統川普關稅問題，與總理杜魯道意見不合，因此決定在與國會報告年度財政狀況前辭職。杜魯道除了面臨川普上任後恐開徵25%關稅的危機，少數政府也可能面臨統治危機，恐會提早改選。

對關稅態度不同

根據《英國廣播公司》報導，費蘭德發文表示將辭去財政部長的職位，她強調與杜魯道對於加拿大該如何因應川普的關稅政策有歧見，且杜魯道也不再讓她擔任國家經濟最高顧問。她提醒杜魯道，要小心川普帶有冒犯性經濟民族主義的關稅政策，加拿大在財政上需要有更多空間，因應可能產生的衝擊。

全球郵報》提到，在費蘭德辭職後，連杜魯道同黨的5位議員甚至要求杜魯道下台、重新舉行大選。杜魯道擔任總理9年，但在今年的民調一路從6月的63%下滑到28%，加上近來與川普的互動遭加拿大民眾批評太過軟弱，且杜魯道希望舉債6百億加幣，但費蘭德只希望舉4百億加幣的債，讓她決定辭職。

部長盼少舉債因應

加拿大國會目前有343席，執政的自由黨雖有153席最多，依序為保守黨119席、魁人政團33席與新民主黨25席，但並沒有掌握絕對多數，過去執政是靠爭取在野黨支持，但如今面對川普的關稅威脅，還有對財政議題（例如最低收入保證金等）與內閣、在野黨的紛爭，讓杜魯道也出現政治危機。

目前包括德國、法國、南韓等國都有出現少數執政遭到挑戰的狀況，《歐洲新聞網》提到，德國聯合政府16日甫輸掉不信任投票，將於明年2月舉行大選。法國總統馬克宏雖任命盟友貝魯為新總理，但總預算尚未過關。

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加拿大 川普 杜魯多 辭職

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