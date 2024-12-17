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美15歲女學生校園開火！釀2死6傷後飲彈亡 網謠傳是跨性別者

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國威斯康辛豐生基督學校16日發生槍擊事件，造成包含槍手在內共3人死亡。美聯社
美國威斯康辛豐生基督學校16日發生槍擊事件，造成包含槍手在內共3人死亡。美聯社

美國威斯康辛州一所私立基督教學校當地時間16日上午11時左右驚傳槍擊事件，造成1名學生、1名教師身亡，另外有6人受傷，警方最新證實槍手是年僅15歲校內女學生洛普諾（Natalie Rupnow），她在警方趕到前已經飲彈並於送醫途中身亡，目前網路傳出槍手為跨性別者的說法，並未受到警方證實。

在距離耶誕節假期前一周，位於麥迪遜市的「豐生基督學校」（Abundant Life Christian School）發生槍擊案，麥迪遜警察局長巴恩斯（Shon Barnes）證實，槍手是15歲學生洛普諾，對外通常自稱「莎曼珊」（Samantha）。

另外，NBC報導，事件發生後，網路傳出槍手為跨性別者的說法。對此巴恩斯提醒網路相關討論需謹言慎行，「我不清楚洛普諾是否為跨性別者，而且這根本也不重要」，要求網友勿散播不正確或無用的資訊。

紐約郵報報導，CNN引述一名執法官員稱，洛普諾疑似提前有計畫，根據目前取得的證據顯示，洛普諾寫下一些問題，警方正在查閱。

紐約時報引述知情調查人士稱，做案工具疑似是一把九零手槍，尚未確認來源。而警方正在尋找可能動機，也不清楚是否是有針對性的犯案。洛普諾的家人已經配合調查。

當局表示，槍手與其中一名死者現場身亡，另一名死者送醫途中不治。而6名傷者中有2人性命垂危。

白宮也回應總統拜登已經聽取相關簡報，並與威州州長和麥迪遜市長商議將盡力提供支援。

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命案 槍擊 紐約時報 美國

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