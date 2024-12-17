求川普拯救TikTok！執行長急赴海湖莊園面見 盼扭轉禁令
短影音社群平台TikTok執行長周受資周一（16日）已在佛州海湖莊園與美國候任總統川普會面。這款應用程式面臨幾周後在美國遭到禁用的風險。TikTok同日進行最後努力，請求高等法院暫時禁止一項打算迫使TikTok中國母公司字節跳動在1月19日前出售TikTok、否則禁用的法律。
知情人士證實周受資已非公開面見川普。就在幾小時前，川普暗示將嘗試扭轉禁令以拯救TikTok。
川普周一在海湖莊園的記者會上表示，「我們會研究一下TikTok。你知道，我對TikTok有好感。」川普在首個總統任期內，曾試圖在2020年以國安為由封殺TikTok，但後來改變了立場。
目前尚不清楚川普和周受資談話的內容。TikTok的發言人沒有回應置評請求。
在同一天，TikTok和字節跳動向美國最高法院提出禁制令緊急請求，希望在他們針對較低等級法院維持法律的裁定進行上訴期間，停止即將禁止TikTok的法律。在美國，大約1.7億民眾使用TikTok。另外，一群美國的TikTok用戶在周一也提出了類似的請求。
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