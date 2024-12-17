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川普：考慮特赦民主黨紐約市長亞當斯

聯合報／ 記者張文馨許君達／華盛頓－紐約即時報導

美國總統當選人川普16日在佛州舉行勝選後首次記者會，他考慮特赦紐約市長亞當斯（Eric Adams)，雖然不清楚亞當斯案情，但他認為亞當斯遭遇極度不公；亞當斯在紐約重申自己沒錯，呼應兩任總統川普與拜登都說過的、「司法部門被政治化」的論調。

亞當斯今年9月底被紐約南區聯邦檢察官辦公室以涉及賄賂、欺詐和非法索取外國競選捐款等5項罪名起訴；亞當斯並未認罪。

川普16日中午在記者會被問到此事，他說，「我認為他遭遇嚴重不公，我沒看出這事情有什麼嚴重性，看起來就像是他在很多年前被航空公司升等機位，我相信每個人都被升等過。」

亞當斯遭訴的貪汙金額達10萬美元，包含被土耳其官員和航空公司招待旅遊，或者以便宜機票升等商務艙，亞當斯則幫忙關說，使土耳其紐約領事大樓的消防設施檢查過關；亞當斯堅稱，這些指控是因為他批評拜登政府才引來報復。

川普將亞當斯被起訴與亞當斯對拜登政府的批評連結在一起，他說，批評拜登政府移民政策的亞當斯被起訴，背後存在政治動機；正是因為亞當斯批評政府，才招來聯邦檢察官的調查。

亞當斯16日下午則以市政工作報告為由，突然中斷原有行程，前往市政廳臨時舉行記者會，但工作報告僅進行了數分鐘，便開放媒體自由提問。

亞當斯在回應川普「赦免論」的提問時表示，「我從入職的第一天起，就一直遵循上帝的指引。」

亞當斯說，自己沒有做錯任何事，不該被起訴；他援引總統拜登在赦免自己兒子時的說詞，稱「司法部門已被政治化」；他表示，川普說過同樣的話，他自己也說過同樣的話。

川普 拜登 紐約

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