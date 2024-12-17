美國威斯康辛州校園槍擊案 包含凶嫌在內3人死亡
美國威斯康辛州官員指出，州內今天發生一起校園槍擊案，造成至少2人遇害，疑似是槍手的學生也已經身亡，總計有3人喪命。
法新社報導，威斯康辛州首府麥迪遜（Madison）警察局長巴恩斯（Shon Barnes）於記者會表示，豐盛生命基督教學校（Abundant Life Christian School）有3人殞命，這所私立基督教學校約有400位學生。
巴恩斯說道，喪命3人包含1名涉嫌犯案的未成年人，另有7位傷者被送往醫院。
當地時間上午11時之前不久，警方接獲通報發生槍擊案。
巴恩斯提到，他們相信槍手是這所學校的學生，且趕到案發現場的警員從未開槍，目前警方正對槍擊案進行調查。
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