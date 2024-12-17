美國現神祕無人機 川普：拜登政府知情卻因故不說明

中央社／ 華盛頓16日專電

美國東北部近期有民眾通報目擊大型無人機，總統當選人川普今天指出，現任總統拜登、政府和軍方都知道怎麼一回事，基於某些原因而不願意說明，他呼籲政府向民眾說清楚。

川普（Donald Trump）今天於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與日本軟體銀行集團執行長孫正義會面，孫正義宣布未來4年將在美國投資1000億美元。川普隨後於記者會被問到近期出現在紐澤西州等地的無人機議題。

川普說，拜登（Joe Biden）知道、軍方也知道無人機從哪裡來、飛去哪裡，但基於某些原因，他們選擇不告訴民眾，「我認為他們最好直接說明」。

紐澤西州共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）在內的多位議員日前提出，可能跟來自俄羅斯或中國等外國威脅有關，但沒有援引證據。

川普指出，他無法想像無人機來自敵人，如果是敵人，「他們早就會把它炸毀」，即使行動稍慢一些，也一定會把它炸掉。川普還說，事情有些奇怪。

媒體問川普，是否已就此議題聽取國安簡報，川普不願回答。

川普的內定國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）昨天表示，紐澤西州和其他州目擊無人機情事，凸顯美國空域安全出現漏洞。拜登政府無法就相關議題掌握的情資提出澄清，越來越多美國民眾因此感到沮喪。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前說，沒有證據顯示這些無人機構成威脅，也說這些飛機可能有人駕駛，包括合法營運的小型飛機或直升機。

川普 拜登 美國

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