風暴席捲全美降大雪路面結冰 加州罕見冬季龍捲風
加州中部一座購物中心附近遭遇冬季龍捲風肆虐，狂風吹翻多輛車，樹木連根拔起，還有多人送醫救治，位於北加州的舊金山，當局則是首度發布龍捲風警報。
美聯社報導，惡劣天候也肆虐美國其他地區，造成的危險情況包括紐約上州（upstate New York）的大雪，中西部各州嚴峻的冰風暴，以及塔霍湖（LakeTahoe）周遭發布惡劣天氣的警報。
始於13日晚間的冰風暴，造成愛荷華州全境與內布拉斯加州東部13日至14日路面打滑行車難，多輛轎車與卡車滑出路面後，80號州際公路暫時封閉，在紐約上州，通常是湖效雪（lake-effect snow）著陸點的果園公園市（Orchard Park）附近，降下超過33英吋（約84公分）大雪。
美國國家氣象局（National Weather Service）說，位於舊金山以南大約70英里（110公里）處的加州斯科茨谷（Scotts Valley），14日下午1時40分左右，龍捲風在當地購物中心附近登陸，狂風掀翻多輛車又吹倒好些樹與電線桿，斯科茨谷警局表示，多人受傷而送醫救治。
氣象學家貝林格（Dalton Behringer）15日說，在舊金山市，一些樹木倒在車輛和街道上並造成屋頂受損，這並非是龍捲風，而是時速達80英里（時速130公里）直線風（straight-line winds）所導致的災情。
國家氣象局（NationalWeather Service）加州蒙特瑞（Monterey）分局的氣象學家賈斯（Roger Gass）表示，這是首次對舊金山發布龍捲風可能來襲的警報
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言