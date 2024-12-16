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獄囚佳節不孤單 基督教團發送盼望包打氣

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

越來越多的獄友需要外界的關懷。美國服事獄囚的基督教機構，每年聖誕節都會發送盼望包到美國及全世界監獄給受刑人，數量也年年增加，原本要放棄生命的獄友，收到禮物後，重拾自己對人生與信仰的意義。

盼望包內容豐富

據《基督教廣播網》報導，基督教機構「Good News Global」今年聖誕節將在美國18個州和20個國家，向監獄中的囚犯贈送6.5萬份「盼望包」，裏面包含聖誕禮物、卡片、2025年日曆、食品、衛生用品及福音訊息。過去3年，「Good News Global」在聖誕節前夕都會向囚犯贈送「聖誕盼望包」。

該機構總裁伊凡斯表示，「今年聖誕節，我們將把希望帶到6.5萬名有需求的囚犯手中。我們相信每個人在上帝眼中都有獨特的價值，給予每個人希望包，就是要向囚犯及監獄工作人員表達這一點。」

Good News Global從2021年開始發放500個「盼望包」，最早是因爲一位曾被關的牧師回憶起他在伊利諾伊州服刑期間曾收到過類似的盼望包。理查牧師於是聯繫了芝加哥的柳溪社區教會，想要進一步了解盼望包的內容，於是雙方就此展開合作。2022年，Good News Global發放了5萬個盼望包，2024年增加到6.5萬個而且遍及全球監獄。

一名曾收到盼望包的囚犯說，「我是個虔誠的信徒，但就在昨晚，我愛咒罵上帝。我要放棄了，我告訴祂，今天如果祢不給我一個徵兆，我就無法再相信祢了，隔天我竟然收到了盼望包裡的卡片，我便哭了。」

盼望包帶來聖誕節氣氛

據《歐文斯伯勒時報》報導，肯塔基州大衛斯郡監獄最近藉由分發盼望包，為囚犯和員工帶來了一絲聖誕節的歡樂氛圍，一共超過580名囚犯和員工收到了盼望包。監獄長麥格林傑表示，「這不僅僅是一份禮物，更是讓他們知道自己沒有被遺忘，有一名囚犯因為在這個時候收到一份禮物而感動得流下了眼淚，這個簡單的舉動讓他備受震撼。」

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監獄 禮物 聖誕節

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