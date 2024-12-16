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美國新墨西哥州槍擊案 16歲少年涉嫌槍殺4名家人

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導

美國新墨西哥州警方表示，昨天發生住宅槍擊事故，一名16歲青少年因涉嫌殺害父母和兩名兄弟，今天遭警方拘留。

新墨西哥州警方聲明指出，昨天黎明前瓦倫西亞郡（Valencia County）警局接到一名未成年男孩的報案電話，「他告訴調度員說他殺死自己的家人」 。

根據警方聲明，當員警趕抵貝倫市（Belen）的住宅時，這名16歲青少年「高舉著雙手走出住所，當時他已酩酊大醉」。

州警又說：「警員進入住所後發現42歲的李奧納多．雷瓦（Leonardo Leyva）、35歲的班寇莫（Adriana Bencomo）、16歲的艾德瑞安（AdrianLeyva）和14歲的亞歷山大（Alexander Leyva）都已死亡，疑似遭受槍擊。廚房桌上有一把手槍。」

貝倫市一名官員告訴法新社說，受害者是犯嫌的父母和兩個兄弟。

警方表示，這名青少年犯嫌被控犯下4項一級謀殺罪。

美國的槍枝管制法相對寬鬆，且槍枝數量多於人口數量，致命槍擊事件在美國屢見不鮮。

槍擊 美國

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