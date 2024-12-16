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美準國安顧問：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統當選人川普內定的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）今天表示，對於一些向美國發動網攻的個人駭客和敵對國家，川普政府上任後將設法讓他們付出更高代價。

此前，美國指控中國發動一場名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的大規模網路間諜活動，鎖定了美國高層政治人物，並錄下他們的通話內容。

白宮曾表示，美國至少有8家電信公司和基礎設施公司受到影響，有大量美國人的「詮釋資料」（metadata）在這場全面性網路間諜活動中被竊。

瓦爾茲並未透露川普政府上任後將如何因應「鹽颱風」的網攻，但他大致談到新政府的應對方式。他說，華府長期以來主要聚焦在強固網路防禦。

瓦爾茲在接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示：「我認為我們需要開始進攻，開始讓那些持續竊取我們資料、持續進行間諜活動的個人和國家駭客，付出更高代價與後果。」

他還表示，在削弱對手及協助美國國防方面，美國民間科技業也能發揮作用。

中國官員先前曾將這些指控稱為假消息，並表示北京「堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊和網路盜竊行為」。

川普 網路攻擊 美國

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