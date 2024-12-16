美元強勢還能撐多久？大小摩策略師認為這一時間點攀頂

華爾街開始認為美元的強勢可能消退，原因是美國總統當選人川普的政策和聯準會的降息措施將讓美元在下半年面臨壓力。

從摩根士丹利到摩根大通，約半數的賣方策略師現在預測，美元匯率最早將在明年中攀頂，隨後開始走貶。法國興業銀行預期，洲際交易所（ICE）美元指數到明年底將下滑6%。

美元今年來已強勁升值，邁向2015年來的最大升幅，受惠於川普贏得美國總統選舉，且強勁的經濟數據促使交易人士減少對明年聯準會降息次數的預期。

法國興業銀行外匯策略主管朱克斯表示，美元的強勢令人不安，「我們正把資產價格推高至難以長期維持的水準」。

彭博美元現貨指數今年來大漲約6.3%，其中大部分漲幅出現在11月初選舉日前後。這波漲勢是因為市場預期川普的關稅和減稅政策將推高通膨，為聯準會未來幾個月的降息計畫增添複雜度，吸引了全球投資人將資金轉向美國。

摩根士丹利的總經和外匯策略師發表報告說，儘管這些威脅因素會推升美元，但美元最終會在明年底貶破當前的水準，理由是美國實際利率下降和風險偏好的改善，是最不利美元的因素。

目前，川普正強化對貿易的強硬言論，例如揚言針對移民和毒品相關邊境問題，對墨西哥和加拿大商品課徵25%關稅，導致墨西哥披索和加元近期走貶。川普也批評部分新興經濟體試圖挑戰美元做為全球主要貨幣的地位。

美元的強勢導致其他貨幣走軟。例如歐元在11月貶至兩年低點，接近與美元平價。摩根士丹利新興市場貨幣指數跌至四個月來最低，另外，分析師預期人民幣匯率明年將貶至7.5，是2007年以來最低。

花旗集團策略師丹托本（Daniel Tobon） 的分析，在川普第二任內任何有關貿易戰的解決辦法，都將令美元多頭失望。許多投資人認為川普的貿易觀點本質上支撐美元，因而大量湧進美元多頭部位。截至10日，非商業型交易、而是進行投機炒作的交易人士做多美元的部位約240億美元，接近5月來最多。

回顧川普上一次當選後的美元走勢，在八年前，川普當選後美元立刻強升一波，但彭博美元指數在2017年見到歷來最大年度跌幅，因美國經濟失去動能，而歐洲的經濟成長加速。

三菱日聯金融集團分析師德哈爾潘尼表示，這一回，華爾街認為美元的貶幅可能不會那麼劇烈，但美元可能在2025年上半年觸頂。

就連在選擇權市場，儘管目前仍預期美元走升，但看多預期已有所削減，不如11月川普勝選後的狂熱。

Point72資產管理公司的策略師德羅索斯認為，由於美元目前交易價格已經把大量利多消息納入考量，任何來自美國以外地區的經濟成長，尤其是歐洲，可能會削弱美元相對表現，「全球經濟明年有一些好的基礎」。

頂尖外匯策略分析師預期，近月來美元的最大支撐因素—聯準會，明年將轉變成不利因素。摩根士丹利利率策略師表示，美國殖利率明年下滑速度會比其他地區更快，有利於縮小長期來有利美元的利差。

其他專家認為，川普的貿易政策若啟動，會對美元的進一步強勢構成風險，因為關稅理論上會推高美國製造業者所使用任何進口品的價格。加州柏克萊大學經濟學家艾肯格林說：「如果關稅使得鋼鋁變得更貴，會對使用進口材料的境內車廠造成不利供應衝擊」。此外，預算赤字擴大、美國債券期限溢價增加，都兌美元構成威脅。