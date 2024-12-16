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比特幣再創歷史新高突破10.5萬美元 已連七周上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
總統當選人川普支持數位資產並他計劃將美國打造為這領域主導力量。美聯社
總統當選人川普支持數位資產並他計劃將美國打造為這領域主導力量。美聯社

比特幣周一再創歷史新高，延續因總統當選人川普支持數位資產並計劃將美國打造為這領域主導力量所引發的漲勢。

這個成交量最大的加密幣周一一度上漲超過2%，達到前所未見的105,023美元，突破了12月5日創下的先前高點。此漲勢也提振了整體加密幣市場的信心。

川普正著手為數位資產創造友善的監管環境，扭轉拜登政府所實施的壓抑政策。川普也支持建立國家戰略比特幣儲備的構想，不過不少人對此計畫的可行性存疑。

機構加密平台August共同創辦人康托羅維奇（Aya Kantorovich）接受彭博電視訪問時說：「很多人將期望建立在一個更為友善的政府之上。」她說，這種樂觀心理反映在投資數位資產的ETF需求上。

截至周日，比特幣已連續七週上漲，創下自2021年以來最長漲勢。自川普11月5日當選美國總統以來，直接投資比特幣的美國ETF淨流入122億美元，排名第二的數位資產以太幣（Ether）則吸引了28億美元的資金。

川普 比特幣 資產

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