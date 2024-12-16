神秘無人機頻現蹤 內定白宮國安顧問：凸顯安全漏洞

美國總統當選人川普的內定國家安全顧問瓦爾茲今天表示，紐澤西州和其他州目擊無人機情事已然凸顯在美國空域安全上出現漏洞。

路透社報導，即將卸任的總統拜登政府針對通報目擊無人機數量與日俱增一事予以淡化處理，表示那大部分涉及有人駕駛飛機，並且強調沒有證據顯示國家安全受到威脅。

但是包括拜登所屬的部分民主黨籍國會議員在內，許多人已因政府在公眾關注議題上無法更加透明而感到受挫。

瓦爾茲（Mike Waltz）表示，拜登政府無法就他們在相關無人機通報事件上掌握到哪些情資提出澄清，越來越多美國民眾因此感到沮喪。

他告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）：「這些無人機問題點出在國土安全部（Department of Homeland Security）、地方執法當局和國防部之間，我們的機構、我們有關當局有一點漏洞。」

他說：「總統川普已經提過美國版（以色列開發的反火箭系統）鐵穹（Iron Dome）。那也得將無人機納入，不只是諸如極音速飛彈之類的敵對行動。」

據報紐澤西州11月中旬發生的目擊無人機湧現情事最近幾天也出現在馬里蘭州、麻薩諸塞州和其他州，相關事件引發媒體關注。名為「紐澤西州神秘無人機－讓我們解決這個問題」（New Jersey Mystery Drones -let's solve it）的臉書（Facebook）社團成立後，已有7萬名線上成員。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）則就政府的回應進行辯護，強調國土安全部已為此事部署人員和技術。

他告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「如果有任何值得擔心的理由、如果我們確認有任何外國或犯罪活動牽涉其間，我們會據以向美國大眾進行傳達。截至目前我們沒有任何這方面的消息。」