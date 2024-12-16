ABC主播指川普性侵 掏4.9億和解

美國廣播公司（ABC）新聞網同意支付一千五百萬美元（約台幣四點九億元），了結美國總統當選人川普對該媒體和其主播史蒂法諾普洛的誹謗控告。史蒂法諾普洛曾在節目說，川普去年遭陪審團認定要為性侵女作家卡洛爾負責。

史蒂法諾普洛斯三月在ABC節目「本周」訪問聯邦眾議員梅斯時說，在卡洛爾對川普提起的民事訴訟，陪審團已認定川普應為性侵負責。但該案聯邦陪審團的裁定是，川普應對性虐待（sexually abuse）和誹謗卡洛爾負責，而非性侵（rape）。川普在三月即提告誹謗。

十四日提交的法庭文件顯示，ABC新聞網和史蒂法諾普洛同意公開道歉，並提供前述金額資助川普未來的總統圖書館和基金會。ABC將託管該款項，還同意支付川普一百萬美元律師費。

ABC須在三月一則有關史蒂法諾普洛前述訪談的報導底部，添加編者注：「ABC新聞和史蒂法諾普洛對二○二四年三月十日ABC『本周』節目史蒂法諾普洛採訪聯邦眾議員梅斯時，就川普總統發表的言論表示遺憾」。

川普同意放棄訴訟並放棄因該訪談而生的任何法律索賠。ABC新聞網發言人說，很高興雙方達成協議，依據法庭文件條款撤回該訴訟。

紐約時報報導，此結果是川普的罕見勝利、主流媒體機構的重大妥協，畢竟川普已屢次提告紐時、華郵、CNN等媒體誹謗，往往失敗收場。媒體法規專家認為，ABC本來可繼續一搏，因為川普這類公眾人物要證明誹謗成立的門檻很高。

猶他大學法學教授瓊斯說，面對官員或公眾人物的誹謗控告，主流媒體時常對和解一途十分戒慎，唯恐這會設下危險範例，也因為媒體有美國憲法第一修正案的出版自由當靠山。但瓊斯也說，這次ABC的和解可能是種態度的轉向；今日美國媒體比起十年前主流媒體，財務較不健全、政治威脅更甚，也對陪審團將看重出版自由的信心大減。

川普也曾試圖對卡洛爾提告誹謗，因為卡洛爾持續將她在一九九○年代中期在紐約市一家高檔百貨公司遇到川普的事件描述為性侵。但一名法官駁回川普說法，指出紐約對「性侵」和「性虐待」的法律區別很小，卡洛爾的描述基本上仍屬實。