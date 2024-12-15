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羅德島州政府社會服務網路遇駭 數十萬人個資遭勒贖

中央社／ 羅德島州首府普羅維登斯14日綜合外電

美國羅德島州官員今天表示，數以十萬計羅德島州居民的個人和銀行資訊，包括社會安全碼在內，很可能遭到勒索贖金的國際網路犯罪組織駭客入侵。

路透社報導，在羅德島州官員所說的勒索行為中，駭客揚言公開其竊取的資訊，除非拿到贖金。

州長麥基（Dan McKee）昨天宣布，個資外洩的包括使用州政府「補充營養援助計畫」（SupplementalNutrition Assistance Program, SNAP）、貧困家庭臨時補助（TANF）計畫的民眾，以及透過該州HealthSourceRI購買醫療保健者。

州長辦公室在聲明中表示，本月稍早，駭客入侵該州供民眾取得社會服務的線上入口網站RIBridges，但直到昨天，其供應商德勤（Deloitte）才證實有此情事。

州長辦公室在今天的聲明中表示：「德勤證實網路犯罪分子，很有可能從RIBridges取得了包含個人身分資訊的文件。」

2016年以來透過這些計畫申請或領取福利者，都可能受到影響。

州政府指示德勤關閉RIBridges補救，目前新申請福利者須透過紙本，直到系統恢復。

網路 辦公室 駭客

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