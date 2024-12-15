神秘無人機群轟動全美！五角大廈20多天沒解釋 6.3萬人FB揪團辦案

美國多個州的軍事基地上空出現神秘無人機群，包含新澤西、紐約、馬里蘭、維吉尼亞、加州、康乃狄克與賓州，甚至有過多達50架，而新澤西更一度在48小時內有超過3000人舉報目擊神秘無人機。但是聯邦當局至今無法提出解答，引發恐慌；對此美國候任總統川普表示，要是拜登政府給不出解釋，應該下令將它們擊落。

紐約時報報導，新澤西州11月中旬起首次發現入夜後上空閃現不明的紅色、藍色無人機亮光，引發居民關切。

福斯新聞指出，一名聯邦調查官員告訴記者，至今收到5000則舉報，而其中不到100則需要進一步調查。現象發生至今20多天，美國國防部仍然沒有提出解答。儘管聯邦當局保證此事並未構成威脅，依舊令民眾感到不安。

每日郵報報導，新澤西當局表示，緊急服務機構熱線一度在48小時內湧入超過3000人舉報目擊無人機，憂心可能來自敵對的中國大陸、俄羅斯或伊朗。

川普13日在社群表示，「全國各地都在發生神秘無人機目擊事件，這真的可能在政府不知情情況下發生嗎？我不這麼認為！現在就讓大眾知情。否則，就把它們擊落！」

報導指出，據說有些物體大小如同汽車，新澤西警方回報這些無人機「前所未見」，既不發熱也不產生聲音，以至於雷達無法偵測。外傳一艘伊朗船隻曾在11月18日首次有無人機目擊事件的數天前，出現在新澤西海岸附近。

美國民眾更在臉書創建社團「神秘無人機：讓我們來解決」（Mystery Drones: Let’s Solve It），目前最多成員的一個已經累積多達6萬3000名網友加入討論。

有些人懷疑這些無人機是美製「核輻射探測器」；也有人聲稱目擊無人機噴灑液體，引發大規模中毒的恐懼；還有一派認為這是外星人入侵的開端。

白宮極力平息民眾憂懼，白宮國安委員會發言人科比也否認涉及惡意的外國干預。