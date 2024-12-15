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無人機持續現蹤紐約州長求助聯邦 川普建議擊落

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
紐約州長侯可（Kathy Hochul）。美聯社
紐約州長侯可（Kathy Hochul）。美聯社

不明無人機週末期間在美國東北部引發安全疑慮，紐約州長尋求聯邦幫助，總統當選人川普也跳出來發表意見，建議擊落。

法新社報導，紐約州長侯可（Kathy Hochul）今天表示，「太超過了」。她在聲明中嘆說，「空域的無人機活動」導致紐約州支線機場司徒華機場（StewartAirfield）昨晚暫時關閉跑道1小時。

紐約港務當局對法新社證實司徒華機場暫時關閉的消息，說司徒華機場是「在美國聯邦航空總署（FAA）報告機場目擊無人機後」暫時關閉，飛航交通未受影響。

美國東岸的紐約和紐澤西州居民近幾週頻頻通報目擊大型不明無人機，在地方和聯邦官員對無人機來源都沒有解釋的情況下，憂慮感與日俱增。

社群媒體平台充斥神秘無人機的影片，民選官員開始批評拜登政府毫無作為。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）12日試圖安撫說，「沒有證據」顯示這些無人機構成威脅，還說這些飛機可能是有人駕駛，包括合法營運的小型飛機或直升機。

紐澤西州共和黨籍聯邦眾議員史密斯（ChrisSmith）在內的多位議員，提出來自俄羅斯或中國等外國威脅的可能性，但沒有援引證據支持此一說法。

川普昨天加入這場論辯，他在自己的社群網站「真實社群」（Truth Social）上表示，「全國各地都出現神秘無人機目擊事件，這真的會在我們政府不知情的情況下發生嗎？」

「我不這麼認為！讓公眾知道，現在，否則就把它們擊落！！！」

機場 社群媒體 紐約

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