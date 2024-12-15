裴洛西出訪摔跤入院 已接受髖關節置換手術

前美國聯邦眾議院議長裴洛西的辦公室表示，她在訪問盧森堡期間受傷並入院治療，今天已緊急並成功接受髖關節置換手術，術後狀態良好。

法新社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室發言人克拉格（Ian Krager）透過聲明指出：「今天上午稍早，榮譽議長裴洛西成功接受髖關節置換手術，目前康復狀況良好。」

克拉格說，裴洛西「非常感激」位於德國蘭茲圖（Landstuhl）附近的美軍醫療設施「蘭茲圖區域醫療中心」（LRMC）美軍人員，以及盧森堡喀治堡醫院（Hospital Kirchberg）醫療人員的悉心照料及體貼。

現年84歲的裴洛西和美國兩黨國會代表團前往盧森堡，參加第二次世界大戰關鍵戰役「突出部之役」（Battle of the Bulge）80週年紀念活動。

美媒引述兩名知情人士透露，裴洛西是在參訪盧森堡大公官邸的大公宮（Grand Ducal Palace）期間，從大理石階梯下樓時「重摔一跤」導致髖部骨折。