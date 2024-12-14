駁回TikTok上訴！ 美法院維持執行「不賣就禁」新法

大陸字節跳動（ByteDance）旗下海外版抖音TikTok危機進一步上升。由於「不賣就禁」法案將於明（2025）年1月19日實施，TikTok為避免遭到禁用，近日向上訴法院提交緊急動議，要求暫緩執行有關法律實施。然而，美國法院於近日駁回緊急動議。

路透報導，TikTok和字節跳動本月9日向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出緊急動議，要求給予更多時間向美國最高法院陳述案件。然而，事與願違，美國法院最新拒絕這項緊急動議，稱TikTok和字節跳動未能指出有這樣的先例。這也代表著TikTok現在必須迅速將陣地移至最高法院，以力擋新法生效。

TikTok發言人在上訴法院裁定出爐後說，公司計畫將案子提交到最高法院，「最高法院在保護美國人言論自由權方面有著信譽卓著的歷史紀錄」。

從有關法規來看，TikTok需要在明年1月19日或之前與字節跳動分離，否則該法同時賦予美國政府權力禁止其他可能有收集美國民眾數據疑慮的外國應用程式，亦即TikTok將被禁止。TikTok對此警告，在沒有法院介入下，關閉TikTok將影響美國每月超過1.7億用戶。

美國司法部認為，中國大陸持續控制TikTok對美國國家安全構成風險。而TikTok表示，美國司法部錯誤地陳述該社群媒體應用程式與中國大陸的關係，稱其內容推薦引擎和用戶資料儲存在美國由甲骨文（Oracle）營運的雲端伺服器上，並稱影響美國用戶的內容審核決策則是在美國來處理。

報導稱，此次TikTok「不賣就禁」的決定，除被美國最高法院推翻，否則TikTok的命運首先掌握現任美國總統拜登手上，他有權決定是否將明年1月19日強制出售的最後期限延長90日。再來，才是將於1月20日就職的美國總統當選人川普。值得留意是，川普在2020年首個任期曾試圖禁止TikTok未果，但在今年11月總統大選前卻表示，「不會允許禁止TikTok」，並於6月開通其TikTok帳號。