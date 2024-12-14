快訊

百萬人上街頭「響應彈劾尹錫悅」！IU、少時俞利準備熱食力挺

42歲外婆顏值超逆天...手抱嫩嬰被當媽 女兒怨「太不公平了」

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

熱門短影音平台TikTok日前提出緊急聲請，尋求美國上訴法院暫時阻止「不賣就禁」的新法落實，但上訴法院今天駁回。

新法將迫使TikTok於明年1月19日前脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則在美國面臨禁令。

路透社報導，TikTok和字節跳動本月9日向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出緊急聲請，希望爭取更多時間以待美國最高法院審理結果出爐。

然而上訴法院今天駁回，意味著TikTok現在必須迅速將陣地移師最高法院，力擋新法。

TikTok和字節跳動警告，如果不向法院採取行動，新法將迫使TikTok「關門大吉」。TikTok是美國最受歡迎的言論平台之一，每月國內用戶數超過1.7億。

上訴法院今天諭令說，TikTok和字節跳動並未找到先前有案例「是在法院駁回對國會法令的合憲性異議後，法院在聲請人尋求最高法院審理的同時就先禁止法令生效」。

TikTok發言人在上訴法院裁定出爐後說，公司計畫將案子提交到最高法院，「最高法院在保護美國人言論自由權方面有著信譽卓著的歷史紀錄」。

美國司法部主張「中國一直掌控TikTok應用程式，會持續對國家安全構成威脅」。

TikTok則稱司法部對TikTok與中國的關係陳述有誤，主張旗下內容推薦演算法和用戶資料儲存在美國由甲骨文公司（Oracle Corp.）營運的雲端伺服器上，而影響美國用戶的內容審核決策是在美國做出。

TikTok 最高法院 美國

延伸閱讀

美駐華大使伯恩斯：美國不會讓第二次「中國衝擊」發生

路透民調：若川普加關稅引通膨 4成美國民眾不挺

前竹縣府技士洩區段徵收名冊收分紅 判14年定讞

每天空腹一杯秋葵水改善多種健康問題？營養專家解析抖音爆紅飲品

相關新聞

指控OpenAI侵權訓練模型 26歲吹哨者疑自殺身亡

OpenAI近年遭多家媒體指控使用未授權內容訓練AI模型，官司還在進行中；不過吹哨者巴拉吉（Suchir Balaji）...

全美首樁！紐約醫師為達拉斯婦女開墮胎藥 遭德州檢方控告

德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)13日宣布，12日已在德州科林郡(Collin County)控告一名為一名達...

建議普度銷售類鴉片止痛劑 麥肯錫顧問公司認罪、6.5億和解

紐約時報報導，助長類鴉片劑毒害人民遭司法部調查的麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company)13日同意以6億5...

聯合健保CEO命案效應 佛州婦人「3詞」恐嚇保險公司被捕

新聞周刊(Newsweek)13日報導，42歲佛羅里達州婦人布瑞安娜．勃斯頓(Briana Boston)受到聯合健保(...

就職前打好關係 傳蘋果執行長庫克將親會川普

知情人士向路透社表示，科技巨擘蘋果公司（Apple）執行長庫克（TimCook）今天晚間將在美國總統當選人川普的佛羅里達...

「附帶國安護欄」 美中續簽科技合作協定 共和黨不滿

拜登政府卸任倒數，美中為已執行45年的科技合作協定（STA）再延5年效期；美國國務院指，這次收緊合作範圍，不涉及兩國競爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。