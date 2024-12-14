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「附帶國安護欄」 美中續簽科技合作協定 共和黨不滿

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登卸任前，為已和中方執行45年的科技合作協定（STA）再延5年效期。路透
拜登卸任前，為已和中方執行45年的科技合作協定（STA）再延5年效期。路透

拜登政府卸任倒數，美中為已執行45年的科技合作協定（STA）再延5年效期；美國國務院指，這次收緊合作範圍，不涉及兩國競爭的關鍵新興科技，附帶強大的「國安護欄」；共和黨批評這應該留給川普新政府決定。

美中在1979年建交後簽署科技合作協定，建立雙方在太空、能源與環境等領域的合作，每5年續簽一次，迄今45年；路透報導，這項協議為機構交流建立基礎，使美國能獲得中方在監測地震、天氣和流行病領域的有用數據。

最新協定於8月27日到期，隨著雙邊的科技競爭態勢激烈，雙方歷經數月談判，如何續約始終存在爭議。

美國國務院聲明表示，美中13日簽署修訂後的協定，維持了智慧財產權的保護，並建立新的護欄，以保護其研究人員的安全，並透過強化的透明度與資料互惠，來促進美國利益。

拜登政府在美國總統當選人川普下月就職前數周簽署新協議，國務院指出，大幅限縮先前協議所框定的領域，僅限基礎研究，「本協議不促進關鍵和新興科技的發展。」

路透引述一名國務院資深官員的說法稱，在美中談判過程中，始終牢記以美國安全利益為首要考量；若沒能延長這項協定，可能給科學合作領域形成寒蟬效應，這點對美國同樣不利。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席莫萊納爾（John Moolenaar）譴責拜登政府，他致函國務卿布林肯（Antony Blinken），要求立即暫停相關行動。

莫萊納爾表示，這是剝奪新政府上台後為美國人民談判出更好協定或退出協定的機會。

路透報導，美國與中共戰略競爭特別委員會的共和黨議員認為，中方急切希望續簽，正是因為他們想要利用這項協定來強化其軍事發展。

國務院 拜登 美國

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