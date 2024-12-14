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「走線」漸難 美國加速派機遣返中國非法移民

中央社／ 北京14日電

美國加速遣返中國非法移民。美國駐中國大使館昨晚表示，美國國土安全部當地時間9日透過移民和海關執法局派出大型航班，將中國非法移民遣返回國。這是美國半年內飛往中國的第4架大型遣返航班，也是川普當選總統後的第2架。

近年來，中國民眾透過拉丁美洲中轉「走線」及其他方式偷渡美國的情況日益嚴重，與他國的非法移民共同成為美國的社會問題，更是今年美國總統大選期間的熱門話題之一。

美國駐中國大使館昨晚透過其微信公眾號發布這項訊息，並以「沒有留美法律依據的中國籍人員」一詞，形容這些中國非法移民。

在此之前，美國政府今年內曾於6月間、10月15日及11月16日3度派出大型航班遣返中國非法移民，再之前則是在2018年間。而這次遣返也是川普（DonaldTrump）11月上旬再次當選總統後，美國政府第2度派機遣返中國非法移民。

這項訊息提到，這次的遣返航班，是美國國土安全部當前與中國及其他國際夥伴保持合作，透過及時處理並遣返沒有留美法律依據者阻止非法移民的又一例證。該部並與中國相關部門繼續共同努力，打擊為非法移民提供便利的人口販運網路。

訊息指出，美國國土安全部正在繼續執行移民法，讓非法或未獲授權入境者「承擔嚴肅的後果」，其中包括將沒有留美法律依據的人迅速遣返。

這項訊息提到，自美國總統拜登（Joe Biden）6月4日發布公告，暫時停止允許某些越過南部邊境進入美國的非公民入境以來至11月底，向超過160個國家派出超過740架次的國際遣返航班，包括中國、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、埃及、茅利塔尼亞、塞內加爾、烏玆別克和印度等國，而擴大遣返航班的工作仍在繼續。

移民 美國 航班

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