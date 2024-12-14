美議員籲蘋果谷歌準備好 APP商店1月19日移除TikTok
美國聯邦眾議院針對中國問題的重量級議員今天告訴谷歌（Google）母公司Alphabet和蘋果（Apple）執行長，他們須做好準備明年1月19日將短影音應用程式（APP）TikTok自美國APP商店移除。
美國聯邦上訴法院上週裁定維持「不出售就禁」新法，要求設於中國北京的字節跳動出售美國TikTok事業，否則將會面臨禁令。
路透社報導，美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（JohnMoolenaar），以及委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）分別敦促TikTok執行長周受資出售這個短影音APP。
這些議員表示：「國會已果斷採取行動，捍衛美國國家安全，並保護TikTok的美國用戶免受中國共產黨影響。我們敦促TikTok立即執行合格的資產出售。」
TikTok在美國擁有1.7億用戶。
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