快訊

彈劾只差1票！南韓國會今將再度表決 尹錫悅防線瀕瓦解

冷氣團發威！今晨新北9.9度 深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

美議員籲蘋果谷歌準備好 APP商店1月19日移除TikTok

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國聯邦眾議院針對中國問題的重量級議員今天告訴谷歌（Google）母公司Alphabet和蘋果（Apple）執行長，他們須做好準備明年1月19日將短影音應用程式（APP）TikTok自美國APP商店移除。

美國聯邦上訴法院上週裁定維持「不出售就禁」新法，要求設於中國北京的字節跳動出售美國TikTok事業，否則將會面臨禁令。

路透社報導，美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（JohnMoolenaar），以及委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）分別敦促TikTok執行長周受資出售這個短影音APP。

這些議員表示：「國會已果斷採取行動，捍衛美國國家安全，並保護TikTok的美國用戶免受中國共產黨影響。我們敦促TikTok立即執行合格的資產出售。」

TikTok在美國擁有1.7億用戶。

TikTok 美國眾院 議員

延伸閱讀

敲定延期5年！大陸與美國續簽「中美科技合作協定」

花蓮美國資料專區揭幕 AIT：培養台灣青年學子韌性

美國禁大蒜 陸外交部酸：大蒜做夢都想不到對美有「極大威脅」

每天空腹一杯秋葵水改善多種健康問題？營養專家解析抖音爆紅飲品

相關新聞

劉令淳宣誓就職 南加爾灣首位台裔市議員

來自台灣的律師劉令淳（Melinda Liu）12月10日宣誓就任爾灣市議員，成為該市歷史上首位台裔女性市議員，也是第一...

禽流感加上年終需求旺 美國蛋價飆新高惡夢恐重演

美國雞蛋價格近幾個月勁揚，據經濟學家和市場分析師說法，漲勢主要來自禽流感造成供應減少，遇上傳統的年終假期季需求強勁。有蛋...

駁國會攻擊案陰謀論 美司法部：無FBI臥底探員參與

美國司法部督察長霍洛維茲在今天公開的報告中指陳，前總統川普支持者2021年攻擊國會大廈時，並無聯邦調查局臥底探員在場參與...

美國加州警方查獲價值32億元大麻 整齊裝袋卻找不到物主

美國加州警方近來發現價值1億美元（約新台幣32億5000萬元）的大麻，全部整整齊齊裝在袋子裡，但這起大規模查獲案讓他們感...

美東碼頭勞資談判期限將至 川普痛批「自動化」與勞方同陣線

在勞資談判陷入僵局之際，美國總統當選人川普12日似乎站在約4.5萬名美國東岸與墨西哥灣碼頭工人這邊，支持他們反自動化的立...

中國駭客「鹽颱風」入侵美國逾百萬手機 多數用戶未獲通知

國家廣播公司新聞網(NBC News)12日報導，電訊產業消息人士說，電話紀錄遭到中國駭客組織「鹽颱風」(Salt Ty...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。