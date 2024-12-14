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美伊利諾州經貿論壇 芝加哥駐處說明赴台投資方向

中央社／ 紐約13日專電

美國「西北伊利諾州國際經貿論壇」舉行期間，駐芝加哥辦事處官員出席活動，說明台美經貿與科技雙邊投資快速發展，同時向各國使節介紹台灣經濟成長與各項投資機會。

西北伊利諾州國際經貿論壇（Northwest IllinoisInternational Business Forum）12日在伊利諾州西北部Loves Park市市政大廳舉行，台灣、加拿大、日本、德國、愛爾蘭及葡萄牙等駐芝加哥總領事及貿易代表共同參與。

論壇由伊州州眾議院少數黨助理領袖卡貝友（JohnCabello）主辦，Loves Park市長朱瑞（GregoryJury）、瑪切斯尼市（Machesney）市長強森（SteveJohnson）及伊州州參議員切斯尼（AndrewChesney）、伊州資安公司Startel執行長暨前州參議員史都華（Brian Stewart）等政要與業者出席。

駐芝加哥辦事處長類延峰在活動中表示，台美經貿關係強勁且逐年成長，2023年貿易額成長逾5成，台灣對美投資額成長達790%，美對台投資額也成長133%。台灣是美國第8大貿易夥伴、第7大農產品採購夥伴國，美國則是台灣第2大貿易夥伴。

他強調，台灣生產逾9成全球先進晶片，堅定作為美國在半導體等高科技產業的供應鏈夥伴，將堅持維護共同價值，捍衛民主供應鏈，持續加強雙邊關係，為民眾提供福祉創造機會。

卡貝友致詞指出，論壇旨在提供伊州企業掌握國際經貿脈動、建立產業合作夥伴關係，開拓商機。史都華強調，伊州產業界歡迎出席6國代表，盼未來共同推動創新及產業發展，伊州對在場跨及歐亞的6國貨品出口總額超過300億美元（約新台幣9750億元），進口總額亦超過900億美元（約新台幣2兆9250億元），顯見各國對伊利諾州經濟發展具重要性。

出席論壇的加、日、德、愛爾蘭等國總領事、日本貿易振興機構（JETRO）、德國在美商會及葡萄牙貿易及投資署代表陸續介紹各國投資環境及招商資訊，經濟部駐美人員同時對各國進行招商簡報。

經濟發展 經貿 美國

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