川普政策矛盾多 能兼顧高成長、低通膨並減赤字嗎？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統當選人川普的經濟政策充滿矛盾。美聯社
美國總統當選人川普的經濟政策充滿矛盾。美聯社

美國總統當選人川普1月就職後，美國經濟政策會發生什麼樣的變化？外媒評論指出，投資人只能靜觀其變，難以判斷，因為川普提議的政策充滿矛盾之處，可能窒礙難行。

通膨方面，川普在競選期間砲轟拜登政府造成疫情期間物價飆漲，並承諾終結通膨。然而，川普揚言對中國大陸進口貨加徵60%的關稅，另對墨西哥和加拿大課25%，可能使近年抗通膨之戰前功盡棄。美國11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，高盛估計，川普的關稅可能導致通膨率再添整整整1個百分點，這還沒把川普大規模遣返非法移民推升勞動成本的影響算在內呢。

利率方面，川普本周雖承諾上台後不炒Fed主席鮑爾魷魚，但他以前曾試圖威逼鮑爾降利率，來日更有動機再那麼做，因為利率居高不下已加重政府償債成本。川普若想促使鮑爾降利率，同時包容Fed的決策自主性，如何兩者兼顧，費人疑猜。

美元方面，川普團隊認定美元被高估。獲提名為下任財長的貝森特夏季時說：「數年後...全球經濟秩序會進行一番重大調整，堪稱新的布瑞頓森林。」這番話令人揣測貝森特支持舉行G20特別會議，複製「1985年廣場協議」以貶抑美元。但貝森特同時表示，關稅衝擊有三分之二會反映在貨幣升值上--那暗示關稅會導致美元走強，經濟學家也大多認同這個看法。

貿易逆差方面，川普團隊想運用美國的政治與經濟支配力（透過關稅）大幅削減貿易逆差，同時維持資本流入，但兩者兼得恐怕很難。況且，強勢美元可能導致進口不減反增，尤其在經濟成長加速的情況下。凡此種種，都會造成貿易逆差擴大。

捍衛美元霸權方面，川普上月揚言，倘若金磚五國（Brics）--巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非--若推出共同貨幣挑戰美元地位，他會採取制裁行動。然而，金磚國家並未認真著手推動這種計畫，而且川普的威脅可能收到反效果。美國企業協會(AEI)說：「放棄美元不太可能，但恣意以歧視性和片面運用美國霸權...卻可能會使那種情況成真。」

財政赤字方面，川普信誓旦旦要把財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率從6.5%砍半到3%，但他也想大幅減稅。他的團隊聲稱，可藉多管齊下方式填補赤字缺口，包括提高經濟成長率、削減政府支出、提高關稅稅收等。然而，品浩（PIMCO）經濟學家魏爾丁說：「要同時達成這些目標，即使並非絕不可能，也會非常困難。」

依循上述政策路線，川普2.0真能達成高成長、低通膨又能削減預算赤字的目標？全球只能拭目以待。從金融市場在美國大選後漲翻天的情況看來，市場似乎相信「川普經濟學」必能尋獲這個聖杯。但基於這些政策自相矛盾，投資人還是保守看待為宜。

川普 美國大選

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