美國加州警方查獲價值32億元大麻 整齊裝袋卻找不到物主

美國加州警方近來發現價值1億美元（約新台幣32億5000萬元）的大麻，全部整整齊齊裝在袋子裡，但這起大規模查獲案讓他們感到困惑，因為目前仍找不到這些大麻的物主。

法新社報導，加州橡樹丘（Oak Hills）居民注意到當地一處新建的倉庫散發出強烈氣味，於是請警探前去查看。

他們一進去後，就發現占地450平方公尺的倉庫都放滿裝著大麻的垃圾袋。

這3000個袋子總重45噸，警方耗時2天時間和51趟卡車才搬完。

但究竟是誰擁有這批市值超過1億美元的大麻，依然為謎團。

聖伯納地諾郡（San Bernardino County）的警探巴塞特（Chris Bassett）承認，這項發現讓警方感到困惑。

當媒體詢問調查人員是否知道誰擁有這批大麻，巴塞特回說：「目前不知道。」

無論是醫藥用或娛樂用大麻，在加州都是合法的，但商業種植需要許可證。

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