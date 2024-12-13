美東碼頭勞資談判期限將至 川普痛批「自動化」與勞方同陣線

在勞資談判陷入僵局之際，美國總統當選人川普12日似乎站在約4.5萬名美國東岸與墨西哥灣碼頭工人這邊，支持他們反自動化的立場。

勞方國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）的談判期限為明年元月15日，就在川普就職的五天前。

ILA說，自動化扼殺了工作機會，而雇主說，這是讓美國港口在快速變遷的全球經濟中，保有競爭力的必要之舉。

川普在與ILA領導人達蓋特（Harold Daggett）會面後，在自家社群媒體平台Truth Social貼文說，自動化所省下的金錢，遠不及對美國勞工造成的痛苦、傷害及損害，「在這個案例中，受害的是我們的碼頭工人」。

在拜登政府官員的介入下，工會取得未來六年內加薪62%的方案，並於10月3日結束為期三天的罷工。

川普表示，包含地中海航運的美國事業、丹麥的馬士基、以及中國中遠海運的資方，可望賺取創紀錄的獲利，部分原因正是得以進入美國市場。

川普說：「我寧願見到海外企業把錢花在碼頭的傑出男女，而非時常需要替換的昂貴機具。」