快訊

軍演危機解除！國防部通令解除各級應變中心

對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道

冷氣團發威全台急凍！這天冷吱吱低溫探9度 3千公尺高山有望下初雪

聽新聞
0:00 / 0:00

拜登為1500人減刑、特赦39人 創美國單日赦免人數紀錄

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登11日在白宮東廂舉行的首屆白宮婦女健康研究會議上演講。圖／路透
美國總統拜登11日在白宮東廂舉行的首屆白宮婦女健康研究會議上演講。圖／路透

美國白宮12日宣布，拜登總統正為大約1500人減刑，同時特赦39名非暴力罪犯，創下美國總統單日赦免人數紀錄。

紐約時報與美聯社報導，獲得減刑的人士在新冠疫情期間被釋放出獄，改為居家監禁，此次減刑適用於出獄後已居家監禁服滿至少一年刑期的人；獲得赦免的39人都是非暴力罪犯，罪名包括持有大麻等。

紐時提到，兩周前拜登特赦兒子杭特，受到跨黨派嚴厲批評，因為拜登曾多次表示不會特赦杭特。拜登也受到來自倡議團體的壓力，要求他在川普明年1月接任之前赦免大量受刑人，包括關在聯邦死囚牢房的受刑人。

白宮表示，12日宣布減刑，代表拜登致力於「幫助家庭團圓、加強社區並讓個人重新融入社會」。拜登還表示，將在今後幾周採取更多步驟，繼續審核寬赦請願書。

拜登據報還在斟酌是否簽發預先赦免令，對象包括調查川普試圖推翻2020年總統大選的人士，以及川普上任時可能遭報復的人。

川普 拜登 杭特 特赦 美國

延伸閱讀

川普擬廢除ICE長期政策 允學校、醫院等「敏感地點」逮無證客

紐時：近年移民潮創美國歷史新高 超過百餘年前盛況

下台前搶補一刀？中製太陽能晶圓等產品 拜登加關稅

拜登卸任前 美中財政高官最後一輪會談

相關新聞

天空突現神秘無人機…美眾議員稱來自伊朗「母艦」 五角大廈否認了

美國新澤西州的天空近日目擊到神秘無人機，來自該州的共和黨聯邦眾議員范德魯（Jeff Van Drew）宣稱，這些不明飛行...

自動床墊突然啟動 80歲嬤被卡在牆上2天活活夾死

美國伊利諾州一名80歲老婦因家中智慧床故障，竟然被床夾在牆壁上長達兩天，最後因傷勢過重不幸身亡。

拜登為1500人減刑、特赦39人 創美國單日赦免人數紀錄

美國白宮12日宣布，拜登總統正為大約1500人減刑，同時特赦39名非暴力罪犯，創下美國總統單日赦免人數紀錄。

朝美國射無人機？美議員疑和伊朗母艦有關 五角大廈駁斥

美國國會議員稱伊朗疑似自東岸外海的一艘母艦發射無人機飛越紐澤西州上空，五角大廈今天斷然否認...

不求人沒用了？ 美國新興「抓背師」一小時收費4千還約爆

你能想像花一大筆錢，就只是為了讓人幫你「抓癢」嗎？在美國，這項看似平凡的舉動，竟然成了最新、最流行的放鬆療法，甚至掀起一股「抓癢熱潮」。許多人願意砸下數百美元讓人替自己抓癢，聲稱這項服務不只能釋放壓力，還能帶來「極致的愉悅感」。

美國2歲男童臥室撿到「已上膛」手槍 誤觸扳機射殺親媽

美國槍枝問題嚴重，成年人更要保管好槍枝，不該讓小孩拿到。加州一名2歲兒童在家拿到一把上膛手槍，結果不慎擊中媽媽，最終傷重不治。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。