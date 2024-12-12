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拜登為1500人減刑、特赦39人 創美國單日赦免人數紀錄
美國白宮12日宣布，拜登總統正為大約1500人減刑，同時特赦39名非暴力罪犯，創下美國總統單日赦免人數紀錄。
紐約時報與美聯社報導，獲得減刑的人士在新冠疫情期間被釋放出獄，改為居家監禁，此次減刑適用於出獄後已居家監禁服滿至少一年刑期的人；獲得赦免的39人都是非暴力罪犯，罪名包括持有大麻等。
紐時提到，兩周前拜登特赦兒子杭特，受到跨黨派嚴厲批評，因為拜登曾多次表示不會特赦杭特。拜登也受到來自倡議團體的壓力，要求他在川普明年1月接任之前赦免大量受刑人，包括關在聯邦死囚牢房的受刑人。
白宮表示，12日宣布減刑，代表拜登致力於「幫助家庭團圓、加強社區並讓個人重新融入社會」。拜登還表示，將在今後幾周採取更多步驟，繼續審核寬赦請願書。
拜登據報還在斟酌是否簽發預先赦免令，對象包括調查川普試圖推翻2020年總統大選的人士，以及川普上任時可能遭報復的人。
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