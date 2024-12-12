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天空突現神秘無人機…美眾議員稱來自伊朗「母艦」 五角大廈否認了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國新澤西州Bernardsville上空5日出現無人機。圖／美聯社
美國新澤西州Bernardsville上空5日出現無人機。圖／美聯社

美國新澤西州的天空近日目擊到神秘無人機，來自該州的共和黨聯邦眾議員范德魯（Jeff Van Drew）宣稱，這些不明飛行物體來自東岸附近一艘伊朗「母艦」，五角大廈則斷然否認此一說法。

BBC與NBC新聞報導，新澤西州各地近幾周目擊到數十架無人機。州長墨菲9日表示，自11月18日以來，新州上空已通報了數十起目擊事件，單單8日就有49起目擊報告，包括州內敏感軍事場所附近，以及靠近候任總統川普在貝明斯特（Bedminster）高爾夫球場的地點。

范德魯11日上福斯新聞時表示，自己從「高層來源」聽說，伊朗正在控制這些神秘物體，「伊朗可能在大約一個月前啟動一艘載有這些無人機的母艦，這艘母艦位於美國東岸近海，他們把無人機發射到我們能看到或聽到的一切地方」。

范德魯說， 「再說一次，這些都是來自高層消息來源，我不會輕易這樣講」，還指這些無人機應該被「打下來」，不管它們是來自伊朗或其他愛玩無人機的人。

美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）當天舉行例行記者會時，斷然否認范德魯說法，稱「完全不實」。她說，「美國近海沒有伊朗船隻，也沒有所謂的母艦朝美國發射無人機」。

辛格補充指出，沒有證據顯示這些神秘飛行物體跟外國實體或對手任務相關，美國官員將繼續監控發展。

墨菲州長強調，這些無人機似乎沒有造成公安問題，但聯邦調查局（FBI）到目前為止並未解釋這些目擊事件。FBI負責重大事件響應組（CIRG）的助理局長惠勒（Robert Wheeler Jr）10日出席國會聽證會時表示，「對於誰應該負責，我沒有答案，但我們正積極調查」。

美國新澤西州Randolph上空4日出現無人機。圖／美聯社
美國新澤西州Randolph上空4日出現無人機。圖／美聯社

五角大廈 伊朗 國防部 美國

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