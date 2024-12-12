自動床墊突然啟動 80歲嬤被卡在牆上2天活活夾死

美國伊利諾州一名80歲老婦因家中智慧床故障，竟然被床夾在牆壁上長達兩天，最後因傷勢過重不幸身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起意外發生在2023年3月1日，80歲的沃克（Rosalind Walker）一個人在家，她使用的Sleep Number智慧床突然故障下降，導致她被夾在床鋪與牆壁之間，無法動彈。沃克一直到3月3日才被發現卡在床鋪與牆壁之間，但由於傷勢嚴重，又沒有及時救治，最後於4月3日辭世。

沃克的女兒摩恩（Angela Moan）針對床鋪製造商Leggett & Platt公司提出訴訟。她痛訴，床鋪突然無預警下降，媽媽根本反應不及，才會被困在現場無法自救。

摩恩認為，該產品設計有重大缺失，不但沒有「警示標示」與「聲音警報」，也沒有提供緊急釋放裝置，讓沃克無法在意外發生時自行逃生，在最後的生命階段「經歷了極大的痛苦與折磨」。她向該公司要求25,000美元（約新台幣80萬元）的賠償，其中包含沃克的醫療費用、身心折磨和死亡造成的損害賠償。

這起事件使Sleep Number成為眾矢之的，專家認為，隨著社會結構老化，智慧床的市場逐漸擴增，更應該強化床鋪的安全設計。許多人認為，可調式的「智慧床」應該要具有安全防護機制，像是聲音警報、停止偵測和緊急釋放按鈕等功能，以防止類似的意外發生。

目前，該公司並未針對這起訴訟發表任何評論，整起案件仍在審理中。