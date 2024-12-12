朝美國射無人機？美議員疑和伊朗母艦有關 五角大廈駁斥

美國國會議員稱伊朗疑似自東岸外海的一艘母艦發射無人機飛越紐澤西州上空，五角大廈今天斷然否認。

路透社報導，五角大廈發言人辛格（Sabrina Singh）駁斥稱：「這不是事實。美國外海沒有伊朗船艦，沒有所謂的『母艦』朝美國發射無人機。」

共和黨籍國會議員范德魯（Jeff Van Drew）表示，他發現一宗疑似伊朗的陰謀。范德魯的選區位於紐澤西州，包括大西洋城（Atlantic City）在內。

范德魯在社群平台X發文指出：「我們發現令人震驚的情況，無人機群從海上飛來，可能和一艘失蹤的伊朗母艦有關。」他也在福斯新聞（Fox News）宣稱這樣的說法。

What we’ve uncovered is alarming—drones flying in from the direction of the ocean, possibly linked to a missing Iranian mothership.



This is a national security crisis we cannot ignore.



Bring them down now. pic.twitter.com/YicWkcoJR1 — Congressman Jeff Van Drew (@Congressman_JVD) 2024年12月11日

美國聯邦航空總署（Federal AviationAdministration）表示，該署自11月18日起陸續獲報在紐澤西州莫里斯郡（Morris County）附近發現無人機活動。

美國聯邦航空總署已經禁止無人機飛越皮卡汀尼兵工廠軍事基地（Picatinny Arsenal Military Base），以及貝德敏斯特（Bedminster）的川普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club Bedminster）上空。

美國聯邦調查局（FBI）和紐澤西州警方上週呼籲民眾，若近來曾目睹疑似無人機飛過拉里坦河（Raritan River）沿岸幾個地區，請向當局通報相關資訊。

聯邦調查局表示：「目擊者發現疑似無人機群和一架疑似定翼機。我們從好幾週前開始接獲民眾和執法部門通報。」

五角大廈表示，初步評估顯示這些無人機並非來自其他國家，並指出由於這些無人機未對任何軍事設施構成威脅，美軍未予以擊落。

辛格表示：「我們沒有證據證明這些活動來自外國實體或者敵方工作。」