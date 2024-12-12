美國2歲男童臥室撿到「已上膛」手槍 誤觸扳機射殺親媽

美國槍枝問題嚴重，成年人更要保管好槍枝，不該讓小孩拿到。加州一名2歲兒童在家拿到一把上膛手槍，結果不慎擊中媽媽，最終傷重不治。

根據《每日郵報》報導，美國加州一名女子米娜（Jessinya Mina）日前躺在自家床上時，2歲兒子不知如何拿到她男友桑切斯（Andrew Sanchez）的手槍，而且還是已經上膛的。

悲劇就此發生，兒子誤觸扳機，擊發的子彈正中米娜上半身。救護人員雖然盡速將米娜送院，但她最後仍傷重不治。

桑切斯因保管槍枝疏忽和危害兒童重罪被拘留，後來保釋出獄，在此之前沒有任何前科。

警方表示，這起案件非常困難，他們必須考慮到一個2歲兒童是否有足夠力量操控槍枝。檢方認為這是對槍枝的疏忽管理，正在努力調查蒐證，以確認該對桑切斯提出哪些指控。

除了2歲兒子外，米娜還有一名8個月大的女兒，為了養家，米娜正在就讀美容學校，然而死亡剝奪了她和孩子們一起成長的未來，目前孩子們由米娜的父母接手照顧。