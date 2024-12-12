美國2歲女童被活活熱死！爸媽關門開暖氣20小時「放著不管」

家長要隨時注意孩子的情況。美國一對父母將2歲女童放進開著暖氣的衣櫥裡後不管不顧，長達20小時才發現女兒已經被活活熱死。

根據《今日美國》報導，美國印第安那州一對夫婦11月某天晚上睡覺時，將2歲女童放在主臥衣櫥內的嬰兒床上，打開放置在衣櫥內的小型電暖爐後，便把衣櫃門關上。隔天中午夫妻起來後，並沒有立即查看孩子情況，直到下午3點多打開衣櫃，才發現女兒已經死亡。

警方獲報到場後，發現主臥和衣櫃有非常明顯的溫度差，即使衣櫃門已經打開了，還是可以感受到衣櫃裡的溫度比主臥高很多。

使用紅外線熱像儀探測後，發現天花板溫度為42.3度，嬰兒床的欄杆也達38.7度，女童屍體的溫度則高達43度。進行屍檢後，確認是長期暴露在高溫環境下，導致女童的死亡。

這對夫婦還有另外兩名分別3歲和5歲的孩子，警方發現孩子們身上有蝨子，住家環境髒亂、生活條件非常不好，目前兩名孩童由兒童服務部接手照護，而這對夫婦被依疏於照顧兒童致死以及疏忽撫養罪名送辦。