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拜登任內美中最後金融工作組會議 盼保持中美直接溝通

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
儘管任期已近尾聲，拜登政府仍盡可能維繫與大陸各層級的溝通。（美聯社）
儘管任期已近尾聲，拜登政府仍盡可能維繫與大陸各層級的溝通。（美聯社）

美國總統當選人總統川普將於下月上任，拜登政府正在做最後的努力，加強其在兩國間建立的溝通管道，包括於本周前往南京參加美中金融工作組的最後一次會議。有美國官員認為，中美意見不一時更需要直接溝通，但有專家指出，認為只要有會談就是好事，是美國人的一種「感覺良好」。

紐約時報報導，美國財政部高級官員團隊將於本周前往南京，參加美中金融工作組的最後一次會議。財政部另一組官員將在本周南非召開的20國集團會議期間，與中國同級官員舉行雙邊經濟工作組會議。

預計美國將對中國大陸生產過剩的綠色能源技術持續表示關切，以及對中國最近限制關鍵礦產出口和中國公司在俄烏戰爭中持續向俄羅斯提供物資等問題表示關切。

即將參加這些會議的美國財政部負責國際事務的副部長尚博（Jay Shambaugh）表示，美國和中國是全球最大的兩個經濟體，美國人民期待美國直接與中國官員溝通，無論是在意見一致的領域，還是意見不一的領域，尤其是在意見不一的領域。

曾長期在財政部工作的前官員索貝爾（Mark Sobel）指出，美國和中國的金融官員們不存在幻想，他們都知道關係緊張，但不管他們是否喜歡對方，他們都絕對應該相互交談，即使沒有其他原因，只是為了避免可能造成傷害的誤解。索貝爾補充，隨著新政府即將上台，更有理由繼續進行這些重要對話。

川普早前提出，他會對所有來自中國的產品徵收額外的關稅，他還建議取消與中國的永久性正常貿易關係，這將導致美國立即提高對中國進口產品的關稅。拜登政府希望，即使出現新的動盪時期，它所建立起來的溝通框架也有助於穩定與中國的經濟關係。

曾在川普第一次執政期間擔任中國事務高級外部顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，美國和中國中層官員間的會晤往往毫無成效，因為這些官員幾乎無權做出重大政策決定，「認為只要有會談就是好事，這只是美國人的一種『感覺良好』（feel good）」。他認為，川普將回到單一管道的做法，讓所有的主要問題都在他與習近平之間解決。

川普 溝通 美國

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