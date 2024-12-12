快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

半年4次包機遣返陸非法移民 在美走線群體人心惶惶

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
新冠疫情解封後，就有不少大陸民眾透過「走線」進入美國。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）
新冠疫情解封後，就有不少大陸民眾透過「走線」進入美國。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）

美國國土安全部（DHS）11日公告，於9日通過美國移民和海關執法局（ICE）向中國遣返非法移民。該航班是美國半年內第四次向中國派出包機遣返非法移民。有移民律師認為，隨著川普即將上任，將會有更多資源來支持遣返非法移民的計畫。

美國之音報導，美國政府於今年6月底、10月中旬和11月中旬，分三次使用大型包機將非法入境美國的共計約350多名中國公民遣返回中國。在此之前，美國上一次大規模遣返中國非法移民發生在川普第一個任期內的2018年。

自2022年底中國解除長達三年的新冠疫情封控以來，進入美國的中國移民數量急劇上升。2023年就有多達37,000多名中國公民在美墨邊境被捕，是上一年的十倍多。2023年12月，邊境官員在美國南部邊境逮捕5,951名中國公民，創下月度最高紀錄。

位於加州的移民律師陳闖創表示，中國和美國政府今年在交換囚犯和遣返無證人員的問題上，出現了比較頻繁的合作。中國大陸歷來不配合美國政府接受這些遣返回去的人，但近期卻多次和美方換囚，在這個過程中，中共也順便接受了一些美國給的人。

陳闖創指出，「按照習近平的說法是『執法合作』，而不是『邊境和移民』問題。這兩個其實是合在一塊了」。

陳闖創表示，最近頻繁發生的遣返以及川普競選期間誓言嚴格管理邊境，致使中國走線人群體現在有點人心惶惶。身在美國的還未獲得合法身分的中國移民確實面臨一個「真實的威脅」，所以存在恐慌的情緒，「可以完全確定的說，這屆川普政府會有更多的資源，不管是法律上，還是人力、物力、財政上，來支持執行遣返計劃。這是一定會發生的。」

川普 移民 美國

延伸閱讀

川普邀習近平出席就職 蕭旭岑：美中台關係將有大變動

二度獲選！川普將成《時代》2024年度風雲人物 擊敗賀錦麗、馬斯克

明年1月20日就職！CBS：川普邀請習近平出席典禮

美FBI局長求去 川普發文慶祝

相關新聞

美國2歲女童被活活熱死！爸媽關門開暖氣20小時「放著不管」

家長要隨時注意孩子們的情況。美國一對父母將2歲女童放進開著暖氣的衣櫥裡後不管不顧，長達20小時後才發現女兒已經被活活熱死。

防川普再祭旅遊禁令 美大學建議國際學生明年1月20日前返校

隨著許多美國大學本周結束期末考並準備放寒假，包括哈佛大學、南加大和康乃爾等多所學校都建議外國留學生，在明年1月20日川普...

拜登任內美中最後金融工作組會議 盼保持中美直接溝通

美國總統當選人總統川普將於下月上任，拜登政府正在做最後的努力，加強其在兩國間建立的溝通管道，包括於本周前往南京參加美中金...

半年4次包機遣返陸非法移民 在美走線群體人心惶惶

美國國土安全部（DHS）11日公告，於9日通過美國移民和海關執法局（ICE）向中國遣返非法移民。該航班是美國半年內第四次...

中國公民操作無人機空拍美國基地照片 離境前被捕

美國司法部今天表示，一名中國公民因操作無人機空拍加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Bas...

查到員工隱瞞1.5億美元運費後 梅西公布財報調降財測 股價摔

美國梅西百貨（Macy's）周三公布延遲了幾周的財報，主因是上月察覺一名負責核算小包裹配送費用的會計人員蓄意輸入錯誤數據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。