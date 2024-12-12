半年4次包機遣返陸非法移民 在美走線群體人心惶惶
美國國土安全部（DHS）11日公告，於9日通過美國移民和海關執法局（ICE）向中國遣返非法移民。該航班是美國半年內第四次向中國派出包機遣返非法移民。有移民律師認為，隨著川普即將上任，將會有更多資源來支持遣返非法移民的計畫。
美國之音報導，美國政府於今年6月底、10月中旬和11月中旬，分三次使用大型包機將非法入境美國的共計約350多名中國公民遣返回中國。在此之前，美國上一次大規模遣返中國非法移民發生在川普第一個任期內的2018年。
自2022年底中國解除長達三年的新冠疫情封控以來，進入美國的中國移民數量急劇上升。2023年就有多達37,000多名中國公民在美墨邊境被捕，是上一年的十倍多。2023年12月，邊境官員在美國南部邊境逮捕5,951名中國公民，創下月度最高紀錄。
位於加州的移民律師陳闖創表示，中國和美國政府今年在交換囚犯和遣返無證人員的問題上，出現了比較頻繁的合作。中國大陸歷來不配合美國政府接受這些遣返回去的人，但近期卻多次和美方換囚，在這個過程中，中共也順便接受了一些美國給的人。
陳闖創指出，「按照習近平的說法是『執法合作』，而不是『邊境和移民』問題。這兩個其實是合在一塊了」。
陳闖創表示，最近頻繁發生的遣返以及川普競選期間誓言嚴格管理邊境，致使中國走線人群體現在有點人心惶惶。身在美國的還未獲得合法身分的中國移民確實面臨一個「真實的威脅」，所以存在恐慌的情緒，「可以完全確定的說，這屆川普政府會有更多的資源，不管是法律上，還是人力、物力、財政上，來支持執行遣返計劃。這是一定會發生的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言