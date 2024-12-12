拜碼頭？路透：國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉訪美與川普團隊密會

路透引述5名消息人士報導，我國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉正訪美會見總統當選人川普交接團隊人士，顯示台灣努力與即將上任的川普政府建立關係。

不願具名的消息人士指出，林飛帆、徐斯儉和幾名他們的職員本周已前往華府參加會面。路透尚無法確認美方由誰參與會議或議程，但據報導，考量到可能會觸碰北京敏感神經，會面對象不包括川普提名的高階官員，但可能是中階政治職位的共和黨人。

對此，台灣駐美代表處、中國駐美使館和川普交接團隊均未回應置評要求。

林飛帆與徐斯儉訪美之際，正值中國軍方在台灣海峽附近加強活動，被台灣指為北京替川普新政府及美國盟友設下「紅線」的行為。