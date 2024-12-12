查到員工隱瞞1.5億美元運費後 梅西公布財報調降財測 股價摔

美國梅西百貨（Macy's）周三公布延遲了幾周的財報，主因是上月察覺一名負責核算小包裹配送費用的會計人員蓄意輸入錯誤數據，隱瞞近三年間與交付客戶相關的運費，必須啟動調查；調查結束後發現，運費開支增加1.5億美元，梅西調降了年度利潤預測，以反映對此會計錯誤的處理。梅西股價在開盤後不久即重挫12.5%，收盤時跌幅收斂。

這家總部在紐約的零售商預計，2024年度調整後的EPS為2.25至2.5美元，低於8月給的指引2.34至2.69美元，因其調降了毛利率預測。全年展望包括了會計錯誤裡與運費支出相關的7,900萬美元的「影響」。

在截至11月2日的上季，梅西的銷貨淨額下降2.4%到47億美元。

執行長Tony Spring說，這名會計人員的行為並非為了個人利益。財務長Adrian Mitchell補充，這不是盜竊。梅西沒有說明他隱瞞開支的原因，除偽造文件隱瞞費用開支外，沒指出更多凟職行為。該員工上月已離職，不知道是解雇或自行請辭。梅西表示已收緊內控以免再發生這種尷尬問題。

梅西股價周三在紐約交易一度重摔，但逐步回升，終場收跌0.84%到16.58美元。今年累計跌幅約16%。

日前，維權投資人Barington Capital和私募股權公司Thor Equities提出建議書，呼籲梅西百貨進行大刀闊斧的改革以提高股價。

他們說，坐擁價值不菲房地產的梅西不如直接關閉業務，把所有東西都分開變賣，還更值錢。例如，光是紐約曼哈頓旗艦店的市價就高達90億美元，幾乎是周三收盤價換算市值46億美元的兩倍。市場基本上暗示梅西的零售業務一文不值。

梅西旗下共有720家店，包括奢華百貨Bloomingdale's和美容連鎖店Bluemercury。

近年來，私募基金和避險基金等投資公司有時會收購陷入困境或表現不佳的零售商，等私有化後轉虧為盈，再行出售獲利。但結果往往是倒閉而非得救，例如Sears和玩具反斗城。

今年卸任哥倫比亞大學商學院零售研究主任的Mark Cohen表示，梅西應該拒絕投資人的建議，因為他們「對企業的長期生存能力不感興趣。如果放手給這些人，他們會扼殺公司」。