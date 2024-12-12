美國防授權法案 撥97億助台抗侵略

根據美國國防授權法案最新版本，美國國防部明年最高可動用三億美元（約台幣九十七億元）推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略。國會幕僚指出，這項倡議有部分參考美國與烏克蘭現行合作模式。

中央社報導，國防授權法案（ＮＤＡＡ）是美國年度必通過的重要法案，參眾兩院軍委會經過許多角力，七日公布二○二五財政年定案版本。眾議院議長強生十日表示，法案增加美國在印太地區防禦計畫的資金，包括對台灣的支持。

法案授權國防部在明年獲撥款的金額中，最高可動用三億美元推進「台灣安全合作倡議」。軍委會幕僚對中央社表示，這項倡議部分參考美國與烏克蘭現行合作模式，允許美國為盟友或夥伴直接向私人企業採購軍備。

法案指出，國防部及國務院可透過這項倡議，強化台灣反裝甲、無人機，長程精準打擊、電子戰及反電子戰、水下作戰及綜合防空與飛彈防禦實力。法案也授權提供台灣雷達、反艦飛彈、安全通訊設備、彈藥、情報、監視和偵察支援及關鍵作戰訓練等。

為加速交付軍備給台灣，法案要求國務院與國防部向台灣提供美國庫存的防禦物資與服務。涉台條文還包括美台規畫軍事創傷護理的聯合計畫，由美國軍事醫療系統人員與台灣軍隊共同進行，涵蓋創傷後壓力症候群、截肢及一般創傷護理及康復治療等。

表達國會立場但不具備法律效力的國會意見提到，台灣海軍可在適當情況下受邀參加明年環太平洋軍演。

二○二五年度國防授權法案並納入「增強」法案，要求美國、歐盟及英國定期磋商，資訊共享及協調制裁措施，以因應中國侵犯台灣的領土完整、對台灣進行海上封鎖、奪取台灣外島及發動威脅台灣民用或軍事基礎設施的網路攻擊。法案也要求總統向參眾兩院外委會提交報告，說明共軍對台灣實施封鎖或隔離的經濟影響。

法案同時建議，美國和歐洲國家應公開並一再強調「各自的一中政策與中國的一中原則」差異，並反駁中國對聯合國大會第二七五八號決議的宣傳及錯誤陳述。