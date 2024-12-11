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日媒：安倍晉三遺孀擬訪美 協調與川普會面

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

日本富士新聞網今天獨家報導，日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠最快本週末訪美，並協調與美國下任總統川普會談。

報導引述幾位不具名相關人士消息指出，安倍昭惠預計最快本週末訪問美國，期間也將造訪川普位於邁阿密的私人寓所，尋求與川普進行會談。

安倍晉三過去跟川普擁有良好交情，就在各國領袖希望與川普會面的情況下，藉由尋求與安倍昭惠會面，研判意圖再次建立日本與川普間的關係。

川普 日本 美國

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