日媒：安倍晉三遺孀擬訪美 協調與川普會面

日本富士新聞網今天獨家報導，日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠最快本週末訪美，並協調與美國下任總統川普會談。

報導引述幾位不具名相關人士消息指出，安倍昭惠預計最快本週末訪問美國，期間也將造訪川普位於邁阿密的私人寓所，尋求與川普進行會談。

安倍晉三過去跟川普擁有良好交情，就在各國領袖希望與川普會面的情況下，藉由尋求與安倍昭惠會面，研判意圖再次建立日本與川普間的關係。