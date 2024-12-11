川普上任前 北京官員趕忙與華爾街高層會面

中國國務院副總理何立峰近一個月來已會見多位美國金融業高層，試圖在川普上任並對大陸加徵關稅前，與華爾街大咖建立關係。

CNBC報導，何立峰是中國四名副總理之一，也同時身兼財經與金融這兩大委員會的辦公室主任。大陸官媒表示，何立峰在12月5日，與貝萊德董事長兼執行長芬克會面；在4日會見高盛總裁兼營運長沃爾德倫。而在11月21日，他與花旗執行長范潔恩見面。

在更早之前，何立峰於11月14日與滙豐集團董事長杜嘉祺會面，也於該月12日在北京會見景順總裁兼執行長施洛斯貝格。

Z-Ben顧問公司創辦人亞歷山大說：「陸方正試圖透過所有可行的管道，接觸華府的掌權者。透過背後管道接觸，向來是中國在建立溝通管道時的作風，甚至是他們偏好的作法」。

在川普的內閣人選中，至少十人為億萬富豪，其中兩人具備深厚的金融背景，包括出任財政部長的避險基金經理人貝森特，以及券商Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克將擔任商務部長。

智庫卡托研究所研究員帕卡德說：「我確實認為，即將進入商務部與財政部的華爾街人士，會對貿易保護主義起到緩和作用。」「尤其是財政部，他們特別擔心市場反應。若有哪件事能讓川普在激進的政策上縮手，那就是市場反應。」

美國外交關係協會資深研究員劉宗媛說，北京藉由接待華爾街高層，並對關鍵礦物實施出口管制，來保留所有選項，「他們正準備因應最壞的局面」。