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記者實測曝光超方便！美學霸3D列印槍殺醫保CEO 槍友：可能練過

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
26歲美國常春藤學霸孟喬內因涉嫌殺害聯合健康保險公司執行長被捕， 圖為本月9日凶案現場附近監視器拍到的犯案畫面。圖／截自@0xStill在X的影音
26歲美國常春藤學霸孟喬內因涉嫌殺害聯合健康保險公司執行長被捕， 圖為本月9日凶案現場附近監視器拍到的犯案畫面。圖／截自@0xStill在X的影音

26歲主修工程與電腦資訊的美國常春藤學霸孟喬內（Luigi Mangione），因涉嫌殺害聯合健康保險公司執行長被捕，而他疑似使用3D列印槍械更引發熱議。這種俗稱「幽靈槍」的槍枝，既沒有序號，也不需要買家背景調查，網路上還有許多教學影片，華爾街日報（WSJ）記者特地實測，發現製作超方便，只要有圖稿和便宜的列印機，點擊幾下，幾小時就能生出一支玩具槍。

WSJ報導，警方證實，逮捕孟喬內時起出一把9毫米槍枝和一個消音器，其中部分組件是由3D列印製作而成，這可能就是他的作案工具。

德州數位槍械設計圖組織Defense Distributed總監威爾森（Cody Wilson）檢驗孟喬內行凶照片指出，手槍底把很可能是3D列印，而槍管和滑動組成可能來自網站或槍展合法購買。他推測這款底把可能是克拉克手槍（Glock）的變體，使用正確材料數小時就能完成。

技術進步使得3D列印的設計和教學越來越普遍，幽靈槍也就越來越容易獲得。幽靈槍沒有出產序列號碼，買家無需接受背景調查，賣家也不必保留銷售紀錄，換句話說，幾乎無法追蹤。

而且從社群平台X和論壇Reddit都能取得設計稿和教學建議。

為了解整個過程有多容易，WSJ記者下載一款泡棉飛彈玩具槍的設計圖，只要有便宜的3D列印機，按個幾下，幾小時內就能製作完成。

WSJ指出，目前並不清楚全美有多少幽靈槍，但是可以確定使用幽靈槍的數量激增。

從孟喬內作案的監視器畫面，可以看到他舉起裝有消音器的手槍後開火，而槍枝一度卡彈，他很快就解決問題、再次開火，隨後逃逸。

對此，亞特蘭大一名射擊場老闆貝耶（Ken Baye）認為，孟喬內疑似受過射擊訓練，從他的姿勢和解決卡彈的速度表明，「他在射擊場上待了一段時間」，又或是在網上了解廣泛操作。

此外，貝耶談到，一般槍主不會對幽靈槍感興趣，因為它們很容易卡住。

目前並不清楚孟喬內是否或如何製造這把槍、從哪裡獲得零件或材料，以及他接受了多少相關訓練。自從孟喬內被捕，包括射擊場和線上論壇的擁槍派一直在激烈爭論這些問題。 

幽靈 槍枝

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