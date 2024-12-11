美保險業太惹人嫌 紐約案主嫌相關商品反而熱賣

美國一間健康保險公司執行長日前在紐約市當街遭槍殺身亡，警方在案發現場找到「拒絕」、「抗辯」、「撤銷」字樣的彈殼之後，網路便開始出現印有這些字的商品。

美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）4日清晨在紐約曼哈頓中城飯店門口遇害，震驚全美。

美國有線電視新聞網（CNN）和「紐約時報」（The New York Times）報導，聯合健康保險公司是美國最大的保險業者之一，承保超過5000萬人，但公司一直以來都在對抗來自患者、醫師和議員對其拒絕理賠的投訴和調查。

紐約凶殺案案發後，警方在現場找到暗藏著包括「拒絕」（deny）、「抗辯」（defend）等訊息的彈殼。

由於這些字眼疑與2010年出版的抨擊健康保險業書籍「拖延、拒絕、抗辯」（Delay Deny Defend，直譯）有關，且常被用來形容保險業策略。消息一出，印有這些文字的商品便開始出現在亞馬遜（Amazon）網路商店上，包括帽子、T恤和啤酒杯等。

凶嫌光天化日犯案還能引發同情、在網路引發追星潮，有一部分與民眾和保險業不愉快的打交道經驗有關。研究醫療議題的非營利組織凱撒家庭基金會（KFF）2023年6月發布的民調顯示，美國投保的成年人當中，大多數於1年期間會遇到至少1個保險方面的問題，包括拒絕索賠。

亞馬遜已依公司規範將商品下架，但目前並不清楚有多少人買了印有上述字眼的商品。

然而，電子商務零售商eBay仍找得到印有「拒絕、抗辯、撤銷」字樣的商品。eBay發言人告訴CNN，這句話本身並不觸犯公司規則，但「美化或煽動暴力的品項，包括慶祝聯合健保公司執行長湯普森遭謀殺的品項，則一律禁止」。

警方已於昨天逮捕26歲犯嫌曼吉奧（Luigi Mangione）。警方告訴CNN說，曼吉奧有一份手寫文件寫著，「這些寄生蟲是咎由自取」，並表達了「對美國企業界的憎惡」。

曼吉奧是在賓州小鎮阿爾圖那（Altoona）一間麥當勞（McDonald's）被捕。他落網之後，這間麥當勞在谷歌（Google）和評價網站Yelp湧進大量負評，報警的員工還被罵是「鼠輩」和「抓耙仔」。

一則路透社看到但現已刪除的負評寫著，「這間店的廚房有老鼠，會讓你生病，而你的保險不會理賠」。Google發言人說：「這些評論觸犯公司政策，已被移除。」

網友也上Yelp表達類似觀點，但Yelp已關閉上述麥當勞門市的評論功能。

集資網站GoFundMe也出現曼吉奧法律資金的募款活動，但內容後來已被刪除。GoFundMe發言人表示公司「禁止為暴力犯罪的法律行動進行募資活動」，並將款項退給捐款人。

這起謀殺案在網路上引起正反兩面情緒。被害人所屬的聯合健康保險公司母公司在社群網站臉書（Facebook）發文，對執行長遇害表達悲痛，但貼文下方6.2萬則回應中有5.7萬是笑臉的表情符號。

KFF患者和消費者保護部門主任皮斯塔納（KayePestaina）表示：「索賠被拒進而導致醫療管道受制，絕對是讓人沮喪一大源頭，而且積怨已久。」