快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

美保險業太惹人嫌 紐約案主嫌相關商品反而熱賣

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
曼吉奧（圖）槍殺健康保險公司執行長。
曼吉奧（圖）槍殺健康保險公司執行長。

美國一間健康保險公司執行長日前在紐約市當街遭槍殺身亡，警方在案發現場找到「拒絕」、「抗辯」、「撤銷」字樣的彈殼之後，網路便開始出現印有這些字的商品。

美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）4日清晨在紐約曼哈頓中城飯店門口遇害，震驚全美。

美國有線電視新聞網（CNN）和「紐約時報」（The New York Times）報導，聯合健康保險公司是美國最大的保險業者之一，承保超過5000萬人，但公司一直以來都在對抗來自患者、醫師和議員對其拒絕理賠的投訴和調查。

紐約凶殺案案發後，警方在現場找到暗藏著包括「拒絕」（deny）、「抗辯」（defend）等訊息的彈殼。

由於這些字眼疑與2010年出版的抨擊健康保險業書籍「拖延、拒絕、抗辯」（Delay Deny Defend，直譯）有關，且常被用來形容保險業策略。消息一出，印有這些文字的商品便開始出現在亞馬遜（Amazon）網路商店上，包括帽子、T恤和啤酒杯等。

凶嫌光天化日犯案還能引發同情、在網路引發追星潮，有一部分與民眾和保險業不愉快的打交道經驗有關。研究醫療議題的非營利組織凱撒家庭基金會（KFF）2023年6月發布的民調顯示，美國投保的成年人當中，大多數於1年期間會遇到至少1個保險方面的問題，包括拒絕索賠。

亞馬遜已依公司規範將商品下架，但目前並不清楚有多少人買了印有上述字眼的商品。

然而，電子商務零售商eBay仍找得到印有「拒絕、抗辯、撤銷」字樣的商品。eBay發言人告訴CNN，這句話本身並不觸犯公司規則，但「美化或煽動暴力的品項，包括慶祝聯合健保公司執行長湯普森遭謀殺的品項，則一律禁止」。

警方已於昨天逮捕26歲犯嫌曼吉奧（Luigi Mangione）。警方告訴CNN說，曼吉奧有一份手寫文件寫著，「這些寄生蟲是咎由自取」，並表達了「對美國企業界的憎惡」。

曼吉奧是在賓州小鎮阿爾圖那（Altoona）一間麥當勞（McDonald's）被捕。他落網之後，這間麥當勞在谷歌（Google）和評價網站Yelp湧進大量負評，報警的員工還被罵是「鼠輩」和「抓耙仔」。

一則路透社看到但現已刪除的負評寫著，「這間店的廚房有老鼠，會讓你生病，而你的保險不會理賠」。Google發言人說：「這些評論觸犯公司政策，已被移除。」

網友也上Yelp表達類似觀點，但Yelp已關閉上述麥當勞門市的評論功能。

集資網站GoFundMe也出現曼吉奧法律資金的募款活動，但內容後來已被刪除。GoFundMe發言人表示公司「禁止為暴力犯罪的法律行動進行募資活動」，並將款項退給捐款人。

這起謀殺案在網路上引起正反兩面情緒。被害人所屬的聯合健康保險公司母公司在社群網站臉書（Facebook）發文，對執行長遇害表達悲痛，但貼文下方6.2萬則回應中有5.7萬是笑臉的表情符號。

KFF患者和消費者保護部門主任皮斯塔納（KayePestaina）表示：「索賠被拒進而導致醫療管道受制，絕對是讓人沮喪一大源頭，而且積怨已久。」

保險 紐約時報 美國

延伸閱讀

學霸涉槍殺醫保CEO 美網路英雄化兇嫌保險業高層自危

美學霸槍手庭外失控！殺醫保CEO可能動機曝光 將抗議回紐約受審

促壽險資金入公建 金管會再祭誘因

NBA／「紐約公敵」之名太沉重 楊恩：人們把我變成反派

相關新聞

美保險業太惹人嫌 紐約案主嫌相關商品反而熱賣

美國一間健康保險公司執行長日前在紐約市當街遭槍殺身亡，警方在案發現場找到「拒絕」、「抗辯」、「撤銷」字樣的彈殼之後，網路...

學霸涉槍殺醫保CEO 美網路英雄化兇嫌保險業高層自危

26歲美國年輕學霸曼吉奧涉及光天化日下在紐約曼哈頓槍殺保險公司執行長6天後被捕。警方仍在瞭解曼吉奧行兇動機，不過網路社群...

美學霸槍手庭外失控！殺醫保CEO可能動機曝光 將抗議回紐約受審

涉嫌槍殺美國醫保公司執行長的兇嫌曼吉奧（Luigi Mangione）10日在賓州出席聽證會前，在庭外失控大吼「脫離現實...

美聯邦撥款援助 因應加州馬里布火災

加州州長紐森（Gavin Newsom）10日上午宣布，加州已從聯邦緊急事務管理局（FEMA）獲得火災管理援助撥款，幫助...

槍殺聯合健保CEO 凶嫌是常春藤高材生

涉嫌槍殺美國聯合健康保險公司執行長湯普森的凶嫌孟喬內九日在賓州出庭，被控無證持槍、偽造文件、向當局提供虛假身分訊息及持有...

自稱先知！美邪教領袖擁10未成年妻 曾將老婆當「禮物」送追隨者

美國一名自稱「先知」的邪教領袖貝特曼（Samuel Bateman）12月9日被法院判處50年有期徒刑。他擁有超過20名妻子，其中10人為未成年少女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。