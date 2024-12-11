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強風助長加州野火延燒 濱海城市馬利布居民撤離

中央社／ 加州馬利布10日綜合外電報導

強風助長下的野火今天在美國洛杉磯西北部延燒，迫使濱海城市馬利布（Malibu）部分居民撤離。大火威脅民宅、造成停電，海灘社區的道路也被迫封閉。

綜合路透社與法新社報導， 這場稱為「富蘭克林大火」（Franklin Fire）的灌木叢大火，一夜之間延燒面積從2公頃擴大到1097公頃，並沿著陡峭的山地地形蔓延，向南越過太平洋海岸公路，危及這座約1萬人口的濱海城市。

洛杉磯郡消防隊長馬洛尼（Anthony Marrone）今天在記者會中表示，這場無法控制的大火燒毀一小部分的房屋，所幸未造成人員傷亡。馬洛尼說，起火原因仍不清楚。

洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）表示，有2043棟建築接到撤離令，6046棟建築物收到撤離警告。

強風加上乾燥的灌木叢，讓野火在一夜間一發不可收拾。火燒路徑上有些價值數以百萬計美元的房產，部分為好萊塢名人所擁有。

當局連夜挨家挨戶通知數以千計居民，並在火勢擴大下封閉了道路。

燒毀的房屋今天還冒著煙，飛機從空中向地面燃燒的植被灑水。

美國國家氣象局（NWS）發布紅旗警告，顯示這個地區火災風險增加，因為今天聖安娜（Santa Ana）焚風可能達到每小時104公里，情況特別危險。

紅旗警告效力將持續到明天，不過氣象部門預期風力將會減弱。

洛杉磯

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