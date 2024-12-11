美學霸槍手庭外失控！殺醫保CEO可能動機曝光 將抗議回紐約受審

涉嫌槍殺美國醫保公司執行長的兇嫌曼吉奧（Luigi Mangione）10日在賓州出席聽證會前，在庭外失控大吼「脫離現實、侮辱美國人智商」，他的辯護律師會後透露，將爭取不被引渡回紐約受審，不過紐約州長已聲明將同意強制引渡；而目前曼吉奧的確切犯罪動機依然不明。

26歲曼吉奧涉嫌在紐約曼哈頓街頭槍殺聯合健康保險公司執行長湯普森（Brian Thompson），在賓州一家麥當勞被抓時起出槍械和假證件，目前被控五項罪名；曼哈頓檢方當日也提出謀殺等罪起訴。

聽證會期間，曼吉奧申請保釋被拒絕，將返回賓州監獄繼續羈押，同時處理抗議引渡的程序。衛報引述紐約時報表示，這個過程可能需要數天，甚或一個月以上。

不過，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）已聲明將批准曼哈頓檢方請求，簽署強制引渡令，「確保受審與究責」。

而曼吉奧出席聽證會前的身影也被媒體拍到，他身穿橙色囚服、戴著手銬。影片顯示，他被員警帶入法庭時大吼，「這完全脫離現實，對美國人的智商和真實經歷是一種侮辱！」

衛報描述，檢警正在拼湊曼吉奧的背景，了解他的犯罪動機，其中一個調查重點是，他似乎童年便飽受慢性背痛困擾，調查人員可能會探討他是否因病情被拒保而萌生殺意。