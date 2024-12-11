學霸涉槍殺醫保CEO 美網路英雄化兇嫌保險業高層自危

26歲美國年輕學霸曼吉奧涉及光天化日下在紐約曼哈頓槍殺保險公司執行長6天後被捕。警方仍在瞭解曼吉奧行兇動機，不過網路社群熱烈討論兇嫌可能的英雄形象，保險與金融業高層近期紛紛提高個人保安。

美國聯合健保公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）4日清晨在紐約曼哈頓中城飯店門口遭男子曼吉奧（Luigi Mangione）槍殺，案件震驚全美，紐約市警方一週前對槍手身分與行兇動機完全沒有方向。

警方之後掌握曼吉奧下榻紐約青年旅館，公布出入照片後，網路掀起一股鍵盤辦案熱。不過年輕的曼吉奧9日在賓州中部小鎮阿爾圖那（Altoona）被捕後，社媒平台出現「英雄」的形容字眼。

曼吉奧10日上午被押解至賓州法院出席案件將移至紐約的審訊前，高聲對在場記者說：「那完全與現實脫節，攻擊美國人的智慧。」警察將他壓制在牆邊，不得再發言，採訪記者對他簡單的兩句話，仍是感覺一片謎團。

美國社會對健保業者、藥商與保險大亨長期欠缺好感，不過持槍奪命行兇仍是無法接受的暴力犯罪。

出身於馬里蘭州義大利裔知名家族的曼吉奧，畢業於長春藤盟校賓州大學，取得電腦工程碩士，外型陽光，前途看似一片光明。美國媒體依據他的社媒，都以反資本主義形容他的社會意識可能是犯下滔天大罪的背後因素。

紐約時報（New York Times）引述警方報告報導，兇嫌認為槍殺聯合健保公司執行長，是對抗健康保險業的英雄行徑，美國民營健保業猶如寄生蟲。網路社群可見不少稱許行兇及鼓勵犯罪的言論。湯普森遭槍殺後，美國不少保險、金融與法律業者都加強高階人員安全保障。

警方仍在調查曼吉奧的行兇動機，外界僅由社媒貼文得知他出身優渥家族，曾因背部疼痛進行脊椎手術，對社會現狀不滿，特別是美國奧貴的健康保險支出與難有國際水準的壽命年限。

為避免英雄化犯罪者，美國主流媒體近期陸續減少使用曼吉奧正面特寫影像，不過網路仍有大量相關討論與歌頌他的貼圖。