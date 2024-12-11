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特斯拉股價逼近新高 睽違三年站上400美元 大選來狂飆55%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉股價周二（10日）連續第五天上漲，突破400美元大關。歐新社
特斯拉股價周二（10日）連續第五天上漲，突破400美元大關。歐新社

電動車大廠特斯拉股價周二（10日）連續第五天上漲，突破400美元大關，在中國大陸市場的銷售數據和華爾街調高目標價，正協助特斯拉股價往歷史高點邁進。

特斯拉周二收盤上漲2.9%，報每股400.99美元。相較下，美股大盤疲弱，標普500指數和道瓊指數分別下跌 0.3%和0.4%。

這是特斯拉股價第五度站上400美元，也是2021年11月來首見站回這一關卡，而且逼近當年11月4日創下的歷史高點409.97美元。

在華爾街，摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）將特斯拉股票的目標價從310美元上調至400美元，給予買進評級，並表示這檔股票是他的首選。喬納斯說，美國總統當選人川普的政策，像是取消7,500 美元的電動車購車稅金抵減，可能使得電動車的採用放緩，同時警告說，美國應該要擔心電動車的領導地位會讓給中國。

近期，純電動車在中國所有新車銷售中占比超過30%，遠高於美國的接近8%。

在第3季，特斯拉在中國銷售超過18萬輛，占該公司整體銷量的約40%。Future Fund Active ETF共同創辦人布萊克（Gary Black） 表示，特斯拉正迎接另一個旺季，在第4季還剩下三周左右的時間，中國買家已經註冊約14.1萬輛新車，高於第3季的註冊量，使得特斯拉有望在中國創下另一個單季銷售紀錄。

特斯拉並不會公布每周、每月或地區銷售情況。華爾街和投資者靠第三方業者的保險數據進行追蹤。

截至周二收盤，特斯拉股價今年來已大漲約57%，而從11月5日美國大選以來飆漲55%。執行長馬斯克支持川普競選，投資人相信這樣的關係將有利於特斯拉，包括有助於制定加速採用自駕車的聯邦標準規範。特斯拉計劃2025年底推出自駕計程車Robotaxi服務。

Cantor Fitzgerald分析師Andres Sheppard周二在報告中表示，他對Robotaxi和自駕變得更加看好，但他「對估值維持中立，並等待更好的進場點」。他給予特斯拉股票「持有」評級，目標價為365美元。

可確定的是，特斯拉目前股價昂貴，以2025年獲利預估計算的本益比約116倍。FactSet的數據顯示，分析師給予特斯拉的平均目標價約267美元，比當前交易價低約125美元。

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